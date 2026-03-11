Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: la R3 reabre días antes de las obras en los túneles del Garraf

Cada vez son menos los tramos pendientes de reabrir en la red de Rodalies. Este miércoles, 50 días después del accidente de Gelida, han vuelto los trenes a la R3, que ya circulan, aunque con restricciones de velocidad, entre La Garriga y Ripoll. Y aunque la Generalitat prometió hace semanas que el servicio tendría que haberse restablecido sin cortes, todavía quedan por reabrir los tramos entre Martorell y Rubí de la R8; entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell de la R4 –su reapertura está prevista para el próximo lunes 16 de marzo–; la R15 entre Riba-roja d'Ebre y Reus y el tramo transpirenaico de la misma R3. Además, los tramos entre Manresa y Terrassa (R4) y Blanes y Maçanet (R1) siguen funcionando como trenes lanzadera y cuentan con un servicio de bus complementario.

Todos estos cortes se deben exclusivamente a las afectaciones y obras que afloraron tras el accidente de Gelida, pero también siguen cortadas la R3 entre L'Hospitalet y la Garriga –cerrado desde octubre por obras de desdoblamiento– y la R7, suspendida por las obras en la estación de Montcada-Bifurcació.

Además, a partir del próximo 16 de marzo, la circulación se verá gravemente afectada, cuando se cierren parcialmente los túneles del Garraf por obras de mantenimiento. En esta misma línea, se han producido últimamente graves afectaciones y varios trenes han quedado atrapados, precisamente, en el tramo que entrará en obras. El plan alternativo de transporte supondrá un importante refuerzo de los buses interurbanos que ya operan en la zona y en un servicio de bus sustitutorio entre El Prat de Llobregat y Sant Vicenç de Calders.

También siguen activas todavía más de 200 limitaciones temporales de velocidad que hacen habituales los retrasos en varias líneas. Aunque el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, prevé que prácticamente la mitad –todas aquellas ligadas a las obras de emergencia– se levanten para finales de abril. Santano, tras pasar unas semanas gestionando la crisis desde Barcelona, regresó a Madrid el pasado fin de semana con el compromiso de visitar Catalunya cada quince días.

Mapa que muestra las Limitaciones Temporales de Velocidad en la red de Rodalies

Unos 400 trabajadores de Adif siguen trabajando en 71 puntos de la red, un número que se ha reducido desde los 91 iniciales porque ya han terminado una veintena de actuaciones, lo que ha permitido ir reabriendo líneas. También se han inspeccionado "preventivamente" cerca de 700 puntos.

Repasamos a continuación el estado actual de cada línea.

La R1 circula de forma ininterrumpida entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes. Desde la localidad de la Selva, los usuarios tienen la opción de llegar hasta Maçanet - Massanes usando un servicio de tren lanzadera que pasa cada hora y media, o bien con un bus complementario. Cómo su trazado discurre en gran parte por la línea de costa es muy susceptible a temporales de viento o tormentas, por lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, propuso este lunes que la línea se elevara en algunos puntos. Además, tras el accidente de Gelida sufrió un aparatoso desprendimiento que obligó a cerrar varios días toda la línea entre Maçanet y Arenys de Mar.

La R2Sud, pese a presentar puntos críticos como los túneles del Garraf, circula sin interrupciones entre Sant Vicenç de Calders y Estació de França. Su circulación, eso sí, se verá significativamente reducida a partir del lunes que viene, 16 de marzo, cuando empiezan las obras de mantenimiento en estos túneles. Los trabajos costarán cerca de cuatro millones de euros y obligarán a limitar la circulación a una única vía durante unos tres meses, si se cumple el calendario. La Generalitat ha anunciado el refuerzo de varias líneas de buses y Renfe fletará buses entre Sant Vicenç de Calders y El Prat de Llobregat, estación en la que pasarán ocho trenes por hora y sentido hasta Estació de França. Este pasado fin de semana, con el servicio todavía sin afectaciones, las incidencias se han sucedido y han obligado a que los trenes se detuvieran en los túneles en varias ocasiones.

La R3 ha recuperado este miércoles la circulación entre La Garriga y Ripoll, aunque con muchas limitaciones de velocidad que ralentizan seriamente el servicio, por lo que todavía funciona el dispositivo de buses sustitutivos dispuestos por Renfe. Además , la circulación de la línea sigue completamente cortada entre l'Hospitalet de Llobregat y la Garriga por las obras de desdoblamiento. El tramo transpirenaico entre Ripoll y Puigcerdà seguirá cerrado hasta abril por obras en los túneles de Toses y Ribes. De momento, la línea funciona mediante buses sustitutorios –la mayoría con frecuencias de paso de entre 20 minutos y una hora– que zarpan desde Fabra i Puig con rutas hasta Vic y desde la capital de Osona hasta Puigcerdà y la Tor de Querol, y viceversa. Los usuarios denuncian que entre Vic y Puigcerdà el bus tiene que seguir la Collada de Toses, lo que alarga en hasta dos horas y media el viaje.

La R4 es la línea en la que sucedió el accidente que desató la crisis. Precisamente el tramo en el que se produjo la fatídica colisión de un tren con un muro desprendido continúa cerrado al tráfico ferroviario comercial, aunque si admite la circulación de convoyes de mercancía. El secretario de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, aseguró hace unos días que el tramo reabriría este próximo lunes 16 de marzo. De momento, entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central el servicio se salva con un bus sustitutorio que también se detiene en Gelida. Desde Martorell, la R4 sigue sin interrupciones hasta Terrassa - Estació del Nord. El trayecto hasta Manresa se produce en un tren lanzadera que sale cada hora, aunque también puede hacerse en un bus complementario con parada en todas las estaciones. Todos los autocares de sustitución circulan con frecuencias de media hora.

La R7 sigue completamente cerrada por las obras de la R3, en concreto la actuación en la estación de Montcada Bifurcació. La R4 permite salvar el trayecto entre las paradas de Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallès. Desde ahí, un bus sustitutorio con frecuencia cada media hora completa el recorrido haciendo parada en Cerdanyola Universitat y también directamente en el campus de la UAB. Está previsto que la línea reabra para mayo de este año. Los usuarios, eso sí, denuncian que tanto el servicio de buses sustitutorios como el refuerzo de los autocares interurbanos e3 de Moventis no son eficientes.

La R8 ofrece servicio ferroviario entre Rubí y Granollers. Rodalies ofrece un bus complementario que pasa una vez cada hora y que se detiene en todas las paradas entre Martorell Central y Granollers Centre, además de ofrecer servicios directos desde las cabeceras de línea hasta la UAB. De momento, no hay una fecha prevista de regreso de al R8 hasta Martorell, aunque por sus vías –y por el túnel de Rubí– ya circulan trenes de mercancías.

La R11 tiene restablecido todo su recorrido entre Barcelona Sants y Portbou o Cerbère. La línea tuvo que cerrar todo el tramo entre Caldes de Malavella y Portbou los primeros días después del accidente de Gelida tras varios desprendimientos. Tras una revisión de las vías, la línea fue reabriendo: primero hasta Figueres, el pasado 29 de enero, y más tarde hasta Portbou.

La R13 y la R14 están reabiertas desde el 7 de febrero. Ambas líneas de Regionals, sin embargo, mantuvieron durante varias semanas buses complementarios al servicio para mejorar el servicio ferroviario, mermado por las limitaciones temporales de velocidad.

La R15, aunque se han hecho también revisiones, continuará cortada entre Reus y Riba-roja d'Ebre debido a que hay muchas limitaciones de velocidad en pocos kilómetros. En concreto, la velocidad máxima de la línea es de 30 km/h, lo que hace que el servicio no sea competitivo. En este contexto, el Govern ha decidido, después de reunirse con las plataformas de usuarios, que no reabrirá la línea hasta que no se pueda circular más rápido. Salva el recorrido un servicio de bus alternativo.

Ambas líneas de Regionals, que salvan la distancia entre Barcelona - Estació de França con Tortosa, Ulldecona, València o Port Aventura según el servicio, son dos de las líneas menos afectadas las últimas semanas. A excepción de las afectaciones de la R2Sud, con la que comparten tramo, las dos líneas funcionan según lo previsto.

Los Rodalies de Tarragona ofrecen servicio ferroviario en todo su recorrido, aunque hablamos de líneas especialmente cortas y con pocas frecuencias. La RT1 va de Tarragona a La Plana - Picamoixons y la RT2 de Tarragona a Port Aventura a la espera de poder llegar de nuevo hasta L'Arboç.

La RL4 funciona entre Lleida y Manresa. Tras recuperar su servicio hace dos semanas los maquinistas detectaron "filtraciones de agua" en un túnel entre Cervera y Calaf, que obligó a cortar la circulación varios días. Así, la RL4 funciona entre Lleida y Manresa, y desde allí se puede completar su trazado hasta habitual hasta Terrassa haciendo uso de los trenes lanzadera de la R4. El servicio ya había podido restablecerse hace unos días entre Lleida y Cervera, así que la RL3 ya estaba funcionando a pleno rendimiento. Ambas líneas, y sus estaciones –pero no las vías y el resto de la infraestructura– pasarán a ser de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a partir de otoño. Este fin de semana, las lluvias han vuelto a afectar el servicio de la RL4 gravemente.