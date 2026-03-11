Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impulso al Plemcat

El Gobierno desbloqueará el parque eólico de pruebas en Roses "muy pronto"

Fuentes del ministerio avanzan que la subasta pendiente de energía eólica marina se realizará en aquellos territorios del Estado en los que haya "más interés"

El parque eólico experimental de Roses, encallado desde hace meses en el Ministerio

Parque eólico marino.

Parque eólico marino. / pixabay

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asegura que el parque eólico marino experimental del golfo de Roses encara ya la recta final de su tramitación. Desde hace meses, el proyecto está en un cajón del ministerio dirigido por Sara Aagesen, que tiene que dar el visto bueno ambiental antes de que la Generalitat pueda seguir adelante con la construcción de la plataforma de pruebas.

Sin embargo, según explican a EL PERIÓDICO fuentes del ministerio, los equipos técnicos están terminando los estudios y darán una resolución "muy pronto". Estas mismas fuentes detallan que el proceso se encuentra en la "fase final de la tramitación".

Madrid. 05.03.2026. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. / José Luis Roca / EPC

El mensaje que llega del Gobierno apunta a un inminente desbloqueo del Plemcat, la Plataforma de I+D en Energías Marinas de Catalunya, después de meses de parálisis administrativa. El proyecto, impulsado por la Generalitat y el IREC y concebido como el primer parque eólico flotante experimental de Catalunya, es la antesala de un futuro parque eólico flotante comercial en la zona.

El mensaje del Gobierno apunta a un inminente desbloqueo del Plemcat

Nada más arrancar la legislatura, el Govern catalán mencionó la posibilidad de ver aerogeneradores sobre el mar en 2026, pero este calendario ya está descartado, después de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) encallara en el ministerio.

Retrasos ambientales

En 2024, la Generalitat remitió toda la documentación necesaria para justificar el impacto ecológico de los tres aerogeneradores proyectados, pero la autorización no llegó. Lejos de validar el expediente, el ministerio reclamó nueva información tras semanas de silencio administrativo.

Entre las exigencias trasladadas a la Generalitat figura un estudio sobre el vuelo de las pardelas, aves pelágicas protegidas que acostumbran a desplazarse muy cerca de la superficie del mar. Fuentes conocedoras del caso sostienen que rara vez superan los diez metros de altura, por lo que el riesgo de colisión con unos aerogeneradores de 260 metros sería bajo. Aun así, el ministerio ha pedido documentación adicional que lo acredite.

Precisamente, uno de los objetivos del Plemcat es medir no solo la capacidad de generación eléctrica, sino también el impacto real de estas infraestructuras sobre la fauna marina y las aves, mediante sistemas de seguimiento y cámaras. En paralelo, técnicos del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica trabajan para aportar ejemplos de parques eólicos marinos en Escocia y Portugal, donde las pardelas también son abundantes y las interacciones con los molinos se consideran anecdóticas.

Cría de la merluza

El ministerio también ha solicitado un análisis sobre las áreas de cría de la merluza para evaluar las posibles consecuencias del proyecto sobre las poblaciones de peces. Todo ello ha ido alargando unos plazos que ya se dan por incumplidos.

En paralelo, el Gobierno tiene que determinar aún qué territorios se incluirán en la subasta de energía eólica marina que aún no se ha lanzado. De momento, fuentes del ministerio subrayan que la consulta pública previa en marcha está pensadao para decidir en qué áreas se celebrarán los concursos y cuáles serán las bases.

El proceso en marcha también debe dirimir cuál debe ser el tamaño de los parques y qué requisitos ambientales deberán cumplir. El plazo para responder a la consulta venció hace muy poco, el 24 de febrero, y ahora el ministerio analiza toda la información recibida. No obstante, la idea es lanzar las subastas en los territorios en los que haya mayor interés. Catalunya, en estos momentos, sin el Plemcat en marcha, parece lejos de reunir las condiciones para entrar en esta primera subasta.

TEMAS

