El fisiólogo Juan Antonio Madrid: "La siesta puede reducir la carga de estrés y bajar la presión arterial"

La siesta puede convertirse el mejor aliado para mejorar el descanso y la salud, pero los tiempos y condiciones son clave para evitar que estos beneficios acaben siendo un factor de riesgo.

La exposición a la luz, la actividad física y la regularidad de las rutinas son pilares fundamentales de nuestra salud, frecuentemente infravalorados. Una siesta breve, tener una rutina regular y contrastes adecuados entre el movimiento y el descanso son el mejor recurso para optimizar tanto el sueño diurno como el nocturno, advierte el fisiólogo Juan Antonio Madrid, catedrático de la Universidad de Murcia y experto en Cronobiología.

Siestas de más de 30 minutos: más riesgo de diabetes

"La siesta puede ser un factor que reduce la carga de estrés, puede bajar la presión arterial, mejorar el rendimiento cognitivo, siempre y cuando no sea una siesta larga. El problema de la siesta es que hay personas que hacen siesta de una hora o de hora y media", ha advertido el fisiólogo Juan Antonio Madrid en el pódcast del cardiólogo José Abellán.

El mayor problema de una siesta larga es que "te levantas con inercia de sueño", que puede provocar dolor de cabeza durante "30 minutos" y que "puede ser peligroso conducir incluso". Además, el experto señala que bloquea la "adenosina, que te está quitando hambre de sueño". Esto provocará que no puedas dormir por la noche.

La NASA ha contabilizado en 26 minutos la siesta perfecta para los astronautas. "A partir de 35 o 40 empieza el riesgo de diabetes tipo 2", avisa el fisiólogo. "También es que estamos mal sincronizados a lo largo del día. Porque la gente se empeña en que duermen mal, pero es que también viven de día mal. No hacen ejercicio por la mañana ni se ponen al sol", añade.

Tres estrategias para dormir mejor

La primera estrategia que recomienda el fisiólogo es "tener una ración del deporte al día". Aunque no tiene que ser el mismo si es importante que el cuerpo conozca tus horarios para que te prepare "para dormir y despertar". También es importante que haya un contraste entre el día y la noche y que se evidencien las "intensidades lumínicas distintas".

"Cuando es igual el día y la noche, nuestras baterías, las baterías de nuestros relojes no se cargan. Muévete, come, socializa, ruido, luz, todo el día tiene que ser movido. Un tiempo de dos horas de desconexión progresiva por la tarde y una noche tranquila", explica. Por último, sincronizar los tiempos. "Somos diurnos, obviamente no puedes intentar dormir de día con la misma calidad que ibas a dormir de noche", recuerda.