Expertos discrepan sobre cómo ajustar la universidad a la empresa del futuro

¿Debe la universidad acelerar su oferta académica para adaptarla a los empleos futuros que demandarán las empresas? Es la pregunta sobre la que han discrepado varias rectoras de universidades públicas y privadas, empresarios y expertos educativos.

La nueva edición del Informe CYD 2025, que mide la gobernanza, financiación, talento, impacto científico y social, empleabilidad, internacionalización y equidad de la universidad, señala que la 'Eficiencia global del Sistema Universitario Español' ha crecido el 3,87 % en tres años, más en las privadas (el 4,42%) que en las públicas (el 3,83%) pero detecta una falta de especialización estratégica.

El informe pide reforzar la colaboración entre universidad y empresa y recuerda la sobrecualificación del alumnado español, ya que cerca del 36% de los graduados están en puestos de baja cualificación, lo que evidencia la "desconexión" entre la educación superior y el mercado laboral actual.

Durante el acto de presentación oficial de este informe, que ha clausurado la presidenta de la Fundación CYD y del Banco Santander, Ana Botín, varios empresarios y expertos universitarios han discrepado sobre el papel que deben tener las universidades en el futuro.

El director general de Russell Reynolds España, Pablo Claver, ha lamentado que los títulos universitarios no se adapten más rápido a las futuras competencias que tendrán los trabajadores. "Toca hacer ajustes en los tiempos. La llamada de atención no es a colaborar más entre universidad y empresa, sino a colaborar más rápidamente con las universidades", ha dicho tras recordar la lentitud de la elaboración de los planes de estudio.

Y es que aunque la inserción laboral de los egresados a los cuatro años de su graduación ha aumentado hasta una media del 75,8 %. las empresas inciden en que el reto es ver la formación universitaria que hay que dar a los jóvenes que todavía no han empezado una carrera.

"Hoy deberíamos estar trabajando en los profesionales que aún no han accedido a la universidad, sobre todo para retenerlo", ha remarcado Claver mientras el presidente de EY España, Federico Linares, también ha reclamado "agilidad" en la universidad y compromiso con su misión de cohesión territorial.

Transferencia de conocimiento

La rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, ha valorado el crecimiento en la transferencia de conocimiento, gracias a alianzas estratégicas con empresas y a nuevos incentivos, pero ha dejado claro que la universidad pública, lidia con la "hiperregulación" y con un contexto de infrafinanciación en el que no puede competir con sus iguales europeas.

"Las universidades públicas tenemos que trabajar para ser relevantes en un contexto de limitación de recursos", ha señalado durante este foro, mientras la rectora de la Universidad privada Nebrija, Montserrat Garmendia, ha puntualizado que es "muy difícil" saber cómo debe ser la formación para los próximos 20 años. "Lo más importante para la universidad es saber adaptarse a lo largo de la vida, y no verla como una etapa final sino como una entidad a la que acudes cada vez que necesitas reciclarte", ha dicho, tras referirse a la necesidad de que haya títulos modulares y más formación online.

"En un escenario totalmente volátil, es importante no tratar de pensar cuál va a ser la carrera del futuro sino pensar que pase lo que pase vas a estar bien preparado. Es aquí donde las virtudes personales van a ser importantes", ha señalado también el neurocientífico Mariano Sigman sobre el papel de la universidad en el mundo que viene.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha destacado "la profunda transformación que la IA supone en la sociedad, como oportunidad que puede multiplicar la productividad" y ha abogado por una transformación cultural en las empresas y en las universidades. "Hay que animar a usar la IA, dentro de un marco que hay que definir y los profesores deben estar por delante de los alumnos", ha añadido.

