Tres menores heridos
El experimento fallido de Porqueres trataba de simular un volcán
La práctica escolar, realizada en el exterior del centro, ha derivado en una explosión o deflagración por causas que todavía se investigan
Eva Batlle
El experimento fallido de Porqueres, que este miércoles ha dejado tres menores heridos, consistía en una práctica que simulaba la erupción de un volcán. Por causas que todavía se desconocen y que ahora los Mossos d'Esquadra investigan, la mezcla no ha reaccionado como estaba previsto y se ha producido una explosión o deflagración, un extremo que todavía se tendrá que confirmar.
Se trata, en teoría, de un experimento sencillo y bastante habitual en actividades educativas. La mezcla de vinagre y bicarbonato sódico genera una reacción que libera burbujas de dióxido de carbono y, si también se añade jabón, el resultado es una espuma que cae como si fuera lava, según explican varios recursos educativos.
Este tipo de práctica ya acabó mal en julio de 2023 durante una actividad educativa en una casa de colonias de Brunyola, en aquel caso con una mezcla de bicarbonato, vinagre y alcohol de uso sanitario.
Todo apuntaba que durante aquel experimento se había añadido demasiada cantidad de alguno de los productos químicos, cosa que acabó provocando una deflagración y quemaduras a cuatro menores de entre 9 y 12 años, que resultaron heridos de diversa consideración.
