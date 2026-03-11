Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránTrumpMiranda de EbroIone BelarraViviendaGlovoCollserolaMindf*ckYosoyEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Tres menores heridos

El experimento fallido de Porqueres trataba de simular un volcán

La práctica escolar, realizada en el exterior del centro, ha derivado en una explosión o deflagración por causas que todavía se investigan

El patio del colegio L'Entorn de Porqueres, en una foto de archivo

El patio del colegio L'Entorn de Porqueres, en una foto de archivo / Ajuntament de Porqueres

Eva Batlle

Porqueres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El experimento fallido de Porqueres, que este miércoles ha dejado tres menores heridos, consistía en una práctica que simulaba la erupción de un volcán. Por causas que todavía se desconocen y que ahora los Mossos d'Esquadra investigan, la mezcla no ha reaccionado como estaba previsto y se ha producido una explosión o deflagración, un extremo que todavía se tendrá que confirmar.

Se trata, en teoría, de un experimento sencillo y bastante habitual en actividades educativas. La mezcla de vinagre y bicarbonato sódico genera una reacción que libera burbujas de dióxido de carbono y, si también se añade jabón, el resultado es una espuma que cae como si fuera lava, según explican varios recursos educativos.

Este tipo de práctica ya acabó mal en julio de 2023 durante una actividad educativa en una casa de colonias de Brunyola, en aquel caso con una mezcla de bicarbonato, vinagre y alcohol de uso sanitario.

Noticias relacionadas y más

Todo apuntaba que durante aquel experimento se había añadido demasiada cantidad de alguno de los productos químicos, cosa que acabó provocando una deflagración y quemaduras a cuatro menores de entre 9 y 12 años, que resultaron heridos de diversa consideración.

TEMAS

  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  3. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  4. Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
  5. Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
  6. Científicos de EEUU afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: 'Ahora vive en una simulación
  7. Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
  8. Los embalses del Ebro vuelven a abrir compuertas en la 'operación sedimentos': 'Esta crecida será muy útil para los investigadores

Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos (Badajoz)

Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos (Badajoz)

Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos

El triple crimen machista de Burgos destapa los fallos en el control de los agresores: el detenido había sido condenado por secuestro y abuso infantil

El triple crimen machista de Burgos destapa los fallos en el control de los agresores: el detenido había sido condenado por secuestro y abuso infantil

El experimento fallido de Porqueres trataba de simular un volcán

El experimento fallido de Porqueres trataba de simular un volcán

Un desprendimiento obliga a cortar uno de los tramos de la R3 reabiertos este miércoles

Un desprendimiento obliga a cortar uno de los tramos de la R3 reabiertos este miércoles

Un desprendimiento obliga a cortar uno de los tramos de la R3 reabiertos este miércoles

Los hermanos vecinos de Francisca Cadenas "están siendo investigados por homicidio", según su abogado

Los hermanos vecinos de Francisca Cadenas "están siendo investigados por homicidio", según su abogado

Los psicólogos avalan que los padres de la "casa de los horrores" están capacitados para recuperar a sus hijos y que no los maltrataron

Los psicólogos avalan que los padres de la "casa de los horrores" están capacitados para recuperar a sus hijos y que no los maltrataron