"Se nos niega el derecho a elegir escuela": familias de Sant Julià de Ramis denuncian la eliminación del transporte escolar hasta Sarrià de Ter

Familias de Sant Julià de Ramis con hijos escolarizados en la escuela Montserrat de Sarrià de Ter denuncian que el Consell Comarcal del Gironès les notificó en diciembre la decisión del Departament d'Educació i Formació Professional de eliminar a partir del curso 2026-2027 el servicio de transporte escolar que lleva a sus hijos desde Sant Julià de Ramis (donde hace parada en tres puntos distintos) hasta el centro educativo (la mayoría de alumnos llegan en transporte escolar porque la escuela está situada en lo alto de una colina).

El motivo: que en el municipio ya disponen de centro educativo (la escuela Castellum). "En el marco de las últimas reuniones mantenidas con los Servicios Territoriales, se nos ha indicado que la ruta de transporte destinada al alumnado del municipio de Sant Julià de Ramis que se desplaza a la escuela Montserrat de Sarrià de Ter no se puede mantener, dado que el municipio dispone de oferta educativa de Educación Infantil y Primaria suficiente dentro de su propio término municipal", detalla el Consell Comarcal en la notificación.

Sin embargo, las familias denuncian que "en ningún momento del proceso de preinscripción ni de matriculación se nos informó de que residir en un municipio diferente podría comportar la imposibilidad de utilizar el servicio de transporte escolar, especialmente asumiendo su coste íntegro". Han solicitado la posibilidad de seguir utilizando el transporte escolar llevando a sus hijos a las paradas que hay en Sarrià de Ter, pero también se les ha denegado: "Esto no genera ninguna incidencia, perjuicio o cambio organizativo", lamentan.

"Presión indirecta" para cambiar de centro

Consideran que es una decisión "injusta" y "desproporcionada" que supone una "presión indirecta" para forzarles a cambiar de centro educativo, una opción que "ya descartamos". En este sentido, aseguran que "hicimos la elección del centro por diversos motivos, desde la logística familiar hasta la confianza en el proyecto educativo, pasando porque la escuela de Sant Julià está en barracones o por continuidad, ya que después tendrán que ir al instituto en Sarrià de Ter".

La retirada del servicio, que aseguran que "genera una estigmatización innecesaria porque establece una diferencia de trato entre alumnos del mismo centro basada exclusivamente en el lugar de residencia", les obligará a replantear la organización familiar y laboral, "teniendo que pedir reducciones de jornada que nos perjudicarán económicamente".

Con todo, denuncian que "se nos está negando el derecho a escoger escuela". Y es que la alternativa es llevar y recoger a sus hijos en coche al centro educativo: "Tienes que dejar el coche en un aparcamiento de 30 plazas, que por la mañana es un caos porque también estacionan allí los ocho autobuses que cubren la línea escolar, y caminar diez minutos hasta la escuela; todo es cuesta arriba, es inviable que puedan hacerlo los abuelos".

Recogida de firmas

Las familias han recogido una treintena de firmas, que han enviado al director de los Servicios Territoriales de Educación en Girona, aunque todavía no han obtenido respuesta. Aun así, reclaman que "se revise la decisión" y que "se autorice a los niños de Sant Julià de Ramis a utilizar el transporte escolar desde Sarrià de Ter, en las mismas condiciones que el resto de alumnos".

Fuentes del Departament d'Educació aseguran que "se trata de un transporte considerado no obligatorio, ya que las familias disponen de escuela en su municipio pero voluntariamente han decidido llevar a sus hijos a otro pueblo; en este caso, no se les puede cubrir el transporte con fondos públicos" y añaden que "la normativa es clara al respecto".