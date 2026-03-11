Detenidos dos multirreincidentes que pedían indicaciones a personas mayores del Berguedà para robarles la cartera

Los Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Berga y agentes de Seguretat Ciudadana de Cornellà de Llobregat detuvieron, entre el 2 y el 4 de marzo, a dos hombres de 28 y 27 años como presuntos autores de siete delitos de hurto, además de estafa bancaria con tarjeta y falsificación documental.

A finales de enero, una mujer de 76 años denunció que, cuando volvía en coche de comprar en el supermercado, en Gironella, un conductor la distrajo pidiéndole indicaciones de cómo ir a Barcelona. Mientras ella le respondía, un segundo individuo sustrajo su bolso del interior del vehículo. Con las tarjetas sustraídas, los autores realizaron una extracción de efectivo en un cajero automático, utilizando el teléfono móvil de la víctima. Asimismo, intentaron hacer dos extracciones más en otra entidad bancaria de Puig-reig, sin éxito. Los vigilantes municipales pudieron localizar y devolver a la víctima su bolso con la mayoría de los efectos personales, excepto las tarjetas y el dinero en efectivo.

Un mes después, dos mujeres de 83 y 75 años estaban en la calle Pont de les Eres de Gironella cuando un vehículo se detuvo y el conductor les pidió indicaciones. Mientras le atendían, otra persona les hurtó el bolso que había en el andador de una de las mujeres. Posteriormente, realizaron cuatro extracciones de efectivo en un cajero automático de Avià.

Los Mossos abrieron una investigación y pudieron determinar que los autores de ambos hechos eran los mismos y que el vehículo que utilizaban para cometer los hurtos estaba alquilado con un nombre falso. Después de diversas gestiones, los investigadores pudieron identificar y detener a los implicados. Uno de ellos fue detenido el pasado 2 de marzo en Manresa, y el otro fue detenido dos días después en Cornellà de Llobregat. Los detenidos pasaron a disposición judicial. El hombre de 28 años lo hizo el día 4 de marzo ante el juzgado de instrucción de guardia de Berga y el hombre de 27 años, al día siguiente en Cornellà de Llobregat.

Hurtos al descuido contra personas vulnerables

Los Mossos han podido relacionar a los autores con cuatro hurtos más, ocurridos en los dos últimos meses en Gironella (2), Bagà (1), Puig-reig (1) y Viver i Serrateix (1). En todos los casos las víctimas eran personas de avanzada edad y los ladrones actuaban de una manera similar: les pedían indicaciones, aprovechaban para sustraerles el bolso y después realizaban extracciones, que en algunos casos llegaban a superar los mil euros.

En este sentido, los Mossos d’Esquadra recuerdan la importancia de no perder de vista el bolso y las pertenencias personales cuando una persona desconocida nos pida indicaciones o se nos acerque de manera inesperada.

Acumulan 28 detenciones entre los dos autores

Uno de los autores ha sido detenido un total de 13 veces por delitos contra el patrimonio. El otro implicado ha sido detenido 15 veces, también mayoritariamente por delitos contra el patrimonio.