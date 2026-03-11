Confiesa que alquilaba ilegalmente un piso a turistas en Baleares y reduce la multa de 275.000 a 33.000 euros al incluirlo en el programa 'Lloguer Segur'

El Consell de Ibiza ha conseguido que un piso turístico pase al programa autonómico 'Lloguer Segur' gracias a los incentivos que aplica desde el pasado año la Oficina de Lucha contra el Intrusismo. Según ha informado la institución insular, se trata del primer caso en Baleares en el que un piso turístico que iba a ser sancionado se acoge a esta posibilidad para reducir la sanción en un 80%.

La multa, que ascendía inicialmente a 275.000 euros, ha quedado finalmente en 33.000 euros al aplicarse esta reducción del 80%, junto con otros descuentos como el pago anticipado y el reconocimiento de culpabilidad.

Desde la Oficina de Lucha contra el Intrusismo señalan que se han adaptado algunos parámetros en los procedimientos sancionadores para hacer atractiva esta opción, con el objetivo de que viviendas que hasta ahora se usaban de forma turística sin contar con título habilitante pasen directamente al mercado residencial. Además, destacan que las personas con residencia en la isla pueden acceder a estos inmuebles con un descuento del 30% sobre el precio de mercado.

Reducción de la multa

En concreto, la propuesta inicial de sanción ha pasado en los últimos meses de 40.000 a 275.000 euros y, además, en los expedientes se contempla como posible infractor al propietario de la vivienda, que es quien tiene la potestad de inscribir su piso en alguno de los programas de alquiler social impulsados por el Govern balear, en aplicación de las posibilidades que abre la normativa autonómica y que ya se contemplaban en los expedientes sancionadores que se instruían en el Consell Insular.

El vicepresidente primero y responsable del área de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha explicado que este es el primer caso en Baleares en que, una vez detectado un piso turístico por parte del Consell, este ha acabado en un programa de alquiler social. También ha señalado que la cuantía de las multas que se están tramitando en estos momentos ha generado interés entre los propietarios por poder aplicar la bonificación del 80% que permite la ley aplicada recientemente por el Govern balear, en caso de que la persona infractora adhiera su vivienda a este programa autonómico.

El conseller ha explicado además que este programa permite a los propietarios ceder sus inmuebles al Govern balear para obtener una renta asegurada durante un máximo de siete años y que, a cambio, la Comunidad Autónoma puede alquilar la vivienda con un precio un 30% inferior.