Catalunya despliega la ley ELA con ayudas de hasta 15.000 euros al mes para dependientes extremos

El Govern aprobará el próximo martes, en el Consell Executiu, el decreto que regulará el despliegue de la Ley ELA en Catalunya, según ha anunciado este miércoles durante el pleno del Parlament, el president de la Generalitat Salvador Illa. Catalunya se convertirá así en la segunda comunidad autónoma en adaptar la medida estatal, después de que lo hiciera hace unos días Castilla y Léon, y prevé ampliar las prestaciones previstas en la ley hasta los 14.788 euros al mes para los casos en los que los pacientes necesitan una atención de 24 horas diarias.

En el texto aprobado por unanimidad en el Senado en octubre de 2024, las ayudas fijan un máximo de 9.850 euros por paciente –la mitad las asume el Estado y el resto las comunidades autónomas–, pero la Generalitat realizará una adaptación adicional de entre 2.500 y 5.000 euros para que los pacientes con una dependencia más extrema puedan sufragar los cinco profesionales que, según calculan, son necesarios para que reciban una atención adecuada de manera permanente.

Con el decreto que debe aprobarse el próximo martes, el Govern también pretende esquivar una de las condiciones que prevé la norma estatal y solo tendrán que asumir un copago del 5% del coste de la ayuda recibida las personas que superen en 5,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), lo que equivale a unos 57.000 euros al año. Para el resto de beneficiarios, la ayuda no tendrá coste alguno.

La Generalitat espera desembolsar unos 20 millones de euros para asumir el despliegue

La medida cuenta con el visto bueno de ERC y Comuns y también ha sido consensuada con entidades sociales, como la Fundación Miquel Valls, que trabajan con personas que padecen la enfermedad. Tanto a los grupos parlamentarios como a estas asociaciones, Illa ha agradecido "su esfuerzo y trabajo" para desplegar la medida. En conjunto, la Generalitat espera desembolsar unos 20 millones de euros para asumir el despliegue de la ley.

Criterios y plazos

Para poder acceder a las ayudas previstas en la Ley ELA, los solicitantes tendrán que tener reconocido el grado III+ de dependencia. Según calcula el Govern, de las alrededor de 800 personas que hoy tienen diagnositicada Esclerosis Lateral Amiotrófica, unas 200 cumplirían los requisitos para recibir las prestaciones.

En concreto, para que se pueda reconocer tal grado de dependencia, los solicitantes deben acreditar en un informe médico al menos dos de estas tres condiciones: necesitar ventilación mecánica más de ocho horas al día, precisar aspiraciones de secreciones diariamente o tener el tren superior inmovilizado.

Las ayudas podrán solicitarse a partir del próximo 19 de marzo

La conselleria de Drets Socials ya ha previsto que, además de los informes médicos necesarios, se asigne a cada caso un gestor que dependerá directamente del departament y que deberá valorar uno a uno los casos que reciban la ayuda. Las ayudas podrán empezar a solicitarse a partir del próximo 19 de marzo de forma presencial o electrónica y se prevé que las prestaciones lleguen a los bolsillos de los pacientes a partir del mes de junio, ya que el plazo máximo de respuesta de la Administración será de tres meses.

[Habrá ampliación]