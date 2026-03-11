Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde

El Ayuntamiento de Berga y el Servei Català de Trànsit (SCT) han acordado las medidas para combatir la concentración de vehículos en la ciudad cada viernes por la tarde y noche, durante las temporadas de mayor afluencia turística en la zona. En concreto, se prevé cerrar las salidas del municipio hacia la C-16 en sentido norte (hacia la Cerdanya), con el objetivo de que los conductores eviten acceder al centro urbano para ahorrarse un rato de retención en la autovía.

El dispositivo implicará cortes en cuatro puntos clave del término municipal. Así lo ha detallado el director del SCT, Ramon Lamiel, quien ha avanzado que la actuación se implementará por primera vez el 20 de marzo con el objetivo de “probar, observar y evaluar” su funcionamiento. En estos puntos no se aplicará ninguna excepción de paso y se obligará a los conductores a continuar en dirección sur hasta la rotonda del acceso Berga Sud, donde podrán volver a enlazar con la carretera hacia el norte.

El primer punto donde no se permitirá salir en dirección Bagà (entrar sí estará totalmente abierto en todos los lugares) será en Berga Centre (Institut Guillem de Berguedà). Tampoco será posible hacer este movimiento en Berga Nord (Hospital). También se prohibirá el paso por la Carretera Vella, que desemboca en la salida del Túnel de Cercs. Finalmente, se restringirá la circulación desde el enlace con la C-26, pasado el Túnel de Berga.

En este punto, Lamiel ha dejado claro que quien siga recto y gire aprovechando, por ejemplo, el desvío hacia la presa de La Baells, tendrá que regresar obligatoriamente al Eix del Llobregat en dirección sur. En cualquier caso, conscientes de que quizá haya quien opte por continuar hacia la Carretera de la Nou, se advertirá con paneles luminosos de que se trata de una vía de uso vecinal. “Creemos que, si vamos disciplinando al conductor de fuera, que entra y no puede hacer la maniobra que quiere, acabará por no hacerla”, ha declarado Lamiel.

Se descarta el “efecto muralla”

Desde el SCT han remarcado que, coincidiendo con la opinión del equipo de gobierno local, la opción de evitar la entrada con un “efecto muralla” no es viable. Lamiel ha explicado que sería mucho más complejo de aplicar y acabaría perjudicando al vecindario, que tendría que sufrir congestión mientras se aplican filtros discriminatorios.

Una lectura similar a la del alcalde de Berga, Ivan Sànchez, quien ha declarado que “mi lógica me decía cerrar las salidas y no las entradas, básicamente para que cualquier vecino o vecina pueda entrar en la ciudad, y también quien quiera entrar a comprar, cenar o disfrutar de la ciudad”.

“Lo que queremos es penalizar a quien quiere ahorrarse unos metros de cola intentando llegar a otra comarca, en detrimento de nuestros vecinos y vecinas, que se encuentran con una ciudad colapsada y situaciones preocupantes para la seguridad vial”, ha insistido Sànchez, quien ha reconocido que “siempre ha estado sobre la mesa que había que buscar alguna solución”, con la esperanza de que la medida funcione y tenga continuidad.

Desde el SCT, Lamiel también ha hecho referencia a la experiencia aplicada en Santa Cristina d’Aro, con características similares a la que se pondrá en marcha en Berga y que tuvo un resultado positivo.

Al mismo tiempo, el alcalde ha querido agradecer a todas las personas que se han interesado por la cuestión o han hecho propuestas, citando como ejemplo el debate en el pleno del mes de febrero a partir de la sugerencia del concejal Marc Ortega, del PSC.

Trabajo conjunto

De esta manera, la prueba clave será el 20 de marzo. Los cortes comenzarán a aplicarse a las 15:00 horas y se prevé que se prolonguen hasta las 22:00 horas, en un dispositivo que contará con el apoyo de la Policía Local de Berga. Para informar de la situación, además de la comunicación previa a todos los agentes implicados, también se emitirán avisos a través de los paneles de la carretera.

Por otra parte, el SCT aprovechará la ocasión para probar una herramienta que Google ha puesto a su disposición, con la cual esperan poder introducir información y restricciones de paso directamente en los navegadores GPS. Esta solución, según Lamiel, ayudaría a reconducir la actitud de quienes no conocen la zona y se guían por estos dispositivos.

En definitiva, se trata de distintos métodos para intentar evitar, sobre todo, la entrada de vehículos dentro de la ciudad de Berga, con la vista puesta en la Semana Santa. Trànsit estima que la campaña de este año será especialmente intensa en las pistas de esquí debido a la buena calidad de la nieve, y por ello pronostican que la C-16 sufrirá importantes flujos de tráfico entre el jueves y el lunes de Pascua.