Aparece un pie humano esqueletizado en la desembocadura del Ter
Los Mossos investigan si los restos pueden corresponder a alguna persona desaparecida y si fueron arrastrados por el río o por el mar
Redacció
La desembocadura del Ter se ha convertido en el escenario de un hallazgo inquietante. Los Mossos d’Esquadra investigan la aparición de restos óseos de un pie humano en este punto de la desembocadura, en Torroella de Montgrí.
El hallazgo se produjo el sábado al mediodía en una zona castigada por el temporal y llena de barro, cañas y todo tipo de material arrastrado por el agua. Fue un hombre que paseaba por el lugar quien advirtió una zapatilla que sobresalía del lodo. Cuando se acercó, comprobó que en el interior había un calcetín y restos óseos. De inmediato dio aviso al 112, según ha avanzado El Punt Avui y ha confirmado Diari de Girona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Torroella de Montgrí y de los Mossos de la Bisbal d’Empordà, que asumieron la investigación. Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Girona, donde se realizarán las pruebas para determinar su antigüedad e intentar poner nombre a la víctima.
La identificación, sin embargo, no será sencilla. Los restos están esqueletizados y eso sitúa el ADN como la principal vía para intentar aclarar a quién pertenecen los huesos.
Los investigadores también rastrearon la zona para intentar localizar más restos, prendas de ropa o cualquier objeto que ayudara a reconstruir qué había pasado, pero la búsqueda no dio más resultados. De momento, parte de las incógnitas se centran en la zapatilla —una deportiva oscura de la marca Nike, aparentemente de hombre— y en el calcetín blanco que había dentro.
Los Mossos revisan ahora casos de personas desaparecidas, aunque mantienen abiertas varias hipótesis. Entre ellas, que los restos hubieran sido arrastrados por el curso del Ter tras las últimas lluvias o, incluso, que hubieran llegado desde el mar hasta la desembocadura empujados por las corrientes. De momento, el origen del pie sigue siendo un misterio.
