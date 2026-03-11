Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la "abolición progresiva"

Tras el adiós definitivo a los coches de caballos que dieron ciudades como Málaga o Barcelona, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido darle un cambio a esta actividad. Desde el pasado lunes, el Gobierno de José Luis Sanz ha sometido a consulta pública una modificación en la ordenanza que los regula, poniendo en el foco el bienestar de estos equinos. Un primer paso que celebran los colectivos animalistas, que sin embargo apuestan por opciones más allá de la simple normativa: desde la abolición progresiva al uso de motores eléctricos.

"Llevamos años pidiendo que se modifique la ordenanza", asegura Clara Márquez, coordinadora provincial del Pacma, que aplaude la propuesta del Consistorio. El último cambio en esta normativa municipal, de hecho, se realizó en 2014, durante el mandato del popular Juan Ignacio Zoido. El texto original es mucho más antiguo todavía: su aprobación tuvo lugar en 2006, hace ya 20 años. "Vamos tarde, desde luego. Aunque nunca es tarde", resume Márquez.

"Agradezco al Ayuntamiento que haya puesto este tema encima de la mesa. Así no podíamos seguir", subraya también Lola García, abogada al frente del despacho Derecho & Animales. Hasta el próximo 24 de marzo, cualquier ciudadano o asociación podrá aportar su punto de vista de cara a la modificación de esta ordenanza. Y tanto la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) como el Pacma confirman que presentarán alegaciones, porque aunque destacan la intención del Ayuntamiento, "al final todo dependerá de cómo se legisle".

Acabar con los coches de caballos "de forma progresiva"

De momento, el actual Gobierno local ha publicado sus objetivos respecto a este cambio de normativa sin especificar medidas. No obstante, voces expertas como las de Lola García recelan del enfoque del documento: "Me preocupa que se justifique la existencia de los coches de caballos basándose en la tradición. Porque considero que no son una tradición sevillana ni una atracción turística, sino un servicio privado con fines económicos".

El Ayuntamiento de Sevilla modificará la ordenanza de coches de caballos. / Marina Casanova / ECA

"Además, no cuestiona el uso del animal como herramienta turística, y ahí se pierde el sentido", apunta esta letrada especializada en derecho animal. "La reforma tiene que ir dirigida a proteger los caballos, no a modernizar la actividad económica. Es una evidencia científica y médica que los animales sufren cuando arrastran esos carruajes durante horas, sobre el asfalto y a unas temperaturas muy altas".

Es por todo ello que García reclama, más allá de la modificación de la ordenanza, "reducir las licencias de manera progresiva". "Barcelona fue clave y compensó al único titular que quedaba en 2018, y Málaga el año pasado también dio un golpe en la mesa con la eliminación definitiva", subraya esta abogada. "El Ayuntamiento se debe subir a esta perspectiva sin ser radical; nadie dice de acabar mañana mismo con todos los coches de caballos, pero sí tender a su disminución", aclara. "Es una decisión política que Sevilla apueste por abolir el maltrato animal".

Motores eléctricos en lugar de caballos

"No hay ningún punto en la ordenanza orientado al bienestar animal. Es increíble, pero cierto", resalta Clara Márquez. "Por nuestra parte, queremos participar, aportar y poner el foco donde no se ha puesto antes. Ya que se ha dado el paso, vamos a hacerlo bien", asegura la coordinadora provincial del Pacma, que recalca que con este cambio se debe buscar "lo mejor para los caballos".

Ahora bien, la propuesta del Pacma respecto a este tema sigue firme: "Nuestra idea apuesta por cambiar la tracción con caballos de estos carruajes por motores eléctricos", detalla Márquez a este periódico. "No se trata de que nadie pierda su puesto de trabajo, porque hay alternativas. Por ejemplo, las carriolas tradicionales y eléctricas homologadas por el Ministerio que se usan ya en Baleares".