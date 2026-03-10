Rodalies anuncia que la R3 reabrirá este miércoles entre La Garriga y Ripoll

Este miércoles, tras un mes y medio con la línea completamente cortada, los trenes volverán a circular por el trazado de la R3 de Rodalies, si nada lo impide. Así lo ha podido saber la plataforma de usuarios de al línea, 'Perquè No Ens Fotin el Tren', en una reunión con responsables de Rodalies este mismo martes. En concreto, si nada falla en las últimas marchas de prueba que tienen que producirse esta noche, se restablecerá el servicio entre La Garriga y Ripoll, que se había cerrado al tráfico ferroviario a causa de las deficiencias en las infraestructuras que afloraron tras el accidente de Gelida. La línea recupera así su tramo central y podrá dar servicio a 13 estaciones del Vallès Oriental, Osona y el Ripollès.

Más allá del anuncio de Rodalies en la reunión con los usuarios, ya hace días que en la 'app' oficial de horarios de la operadora catalana aparecen los trenes programados en este tramo de la línea de este miércoles en adelante. Es algo que ya ha pasado antes de la reapertura de otras líneas, como la de la R8 hace unas semanas.

Pese a que todo indica que la circulación ferroviaria volverá a una de las líneas más castigadas por las obras tanto programadas como de emergencia, la consellera de Territori, Sílvia Paneque no ha querido confirmar la reapertura este martes. Paneque se ha limitado a asegurar que los "certificados de seguridad" de Renfe y Adif ya han sido aprobados y que la reapertura del tramo está prevista para "mediados esta semana", tal como prometieron a la plataforma 'Perquè No Ens Fotin El Tren', hace ya dos semanas. "La experiencia nos ha enseñado que es bueno esperar a estas últimas pruebas para asegurarse que no hay que retrasar nada", ha defendido Paneque, en alusión a los fallidos anuncios de reapertura al inicio de la crisis.

La consellera, eso sí, ha querido detallar que el servicio previsto es de "un tren por hora" y adelantar que "habrá algún retraso en el trayecto porque todavía hay limitaciones temporales de velocidad". Es por eso, que tal como pedían los usuarios y ha acabado confirmándose en la reunión de este martes, se mantendrán los buses sustitutorios de las últimas semanas para ofrecer un refuerzo al servicio mientras no recobra la normalidad absoluta.

Más cortes

Todavía falta mucho, eso sí, para que los trenes puedan circular por toda la línea. El tramo entre L'Hospitalet y la Garriga seguirá cerrado por las obras de desdoblamiento de la línea y por los trabajos de remodelación de la estación de Montcada Bifurcació. Si todo va según lo previsto, la circulación se restablecerá desde la cabecera de línea hasta Parets del Vallès a partir del mes de mayo, aunque habrá que esperar hasta enero de 2027 para poder llegar de Barcelona hasta Vic sin tener que usar alguno de los buses sustitutorios que Renfe fleta desde la estación de Fabra i Puig.

Al otro extremo de la línea, entre Ripoll y Puigcerdà o La Tor de Querol, no se prevé que los trenes empiecen a circular hasta finales de abril. Adif ha aprovechado el cierre sobrevenido tras el accidente de Gelida para adelantar unos trabajos de mantenimiento en dos túneles del tramo transpirenaico programados para 2027 y que acabarán "durante la primavera", según apunta la empresa pública.

Retrasos

La reapertura del tramo central de la R3 llega con semanas de retrasos, según denuncian los usuarios, y no está exenta de polémica. Según 'Perquè No Ens Fotin el Tren', los responsables del departament de Territori de la Generalitat con los que se reúnen semanalmente habían llegado a señalar hasta tres fechas diferentes para restablecer el servicio antes de acertar con la de esta semana. Además, la plataforma, en consonancia con los ayuntamientos de la zona, reclamaba que la apertura llegara también hasta Ribes de Freser, cosa que de momento no se ha producido.

Además del resto de la R3, aún quedarán tramos por reabrir en la red de Rodalies. La línea más perjudicada es la R15, que sigue cerrada entre Reus y Riba-Roja d'Ebre, aunque también tiene que restablecerse el servicio de la R8 entre Martorell y Rubí. También deben normalizarse los recorridos de la R1 entre Blanes y Maçanet y los de la R4 entre Terrassa-Manresa, que todavía funcionan con trenes lanzadera y buses complementarios al servicio ferroviario.