Un restaurante de Girona, obligado a cambiar de nombre

La cadena de restaurantes 'La Mafia se sienta a la mesa' afronta un nuevo capítulo del conflicto legal por su nombre comercial, cuestionado por la referencia a una organización criminal real. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha decidido anular la marca en España al considerar que la denominación puede ser contraria al orden público y a las buenas costumbres.

La polémica, sin embargo, no es nueva. El Tribunal General de la Unión Europea ya había rechazado hace años la protección de la marca a escala comunitaria al entender que el uso del término “mafia” en un contexto comercial podía transmitir una imagen banalizada de una organización criminal responsable de graves perjuicios sociales.

El caso ha vuelto a generar debate a raíz de la resolución española, que llega después de años de críticas institucionales y sociales, especialmente desde Italia, donde diversas entidades y representantes públicos han denunciado reiteradamente el uso de este nombre para una cadena de restauración.

Posible recurso

Ante esta situación, la empresa ha explicado que estudia las opciones legales disponibles, entre las que se encuentra presentar un recurso contra la decisión administrativa o bien replantear la denominación comercial.

Fundada en Zaragoza, la compañía se ha expandido durante las últimas décadas hasta alcanzar los 114 restaurantes en España. En la provincia de Girona, sin embargo, la presencia es limitada: la cadena solo tiene un establecimiento, situado en la ciudad de Girona, en la calle Figuerola.

El futuro del nombre con el que la marca se ha hecho conocida queda ahora pendiente de los posibles recursos y de las decisiones administrativas que puedan adoptarse en los próximos meses.