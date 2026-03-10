Renfe tendrá lista la 'app' de tiempo real de Rodalies este semestre: "Está ya en la fase final"

Hace prácticamente un año, en marzo de 2025, que el Parlament aprobó una resolución, con los votos favorables del PSC, que instaba al Govern a tener lista a finales de 2025 una aplicación móvil que de "forma fluida, entendedora y eficaz" comunicara a los usuarios las "incidencias que puedan ocurrir en la prestación" del servicio de trenes de Rodalies. El nuevo calendario que maneja la Conselleria de Territori es que la app estará lista este mismo semestre. De momento, según fuentes conocedoras del asunto consultadas por EL PERIÓDICO, el proyecto se encuentra ya "en la fase final". El diseño de la aplicación lo está desarrollando Renfe. Precisamente porque ya se está trabajando en ello, el Govern ha rechazado en varias ocasiones la oferta del programador informático David Cortés, que le cedía gratuitamente la app Transporta'm que él mismo ha desarrollado.

El nuevo aplicativo tiene el reto de las limitaciones de las dos 'apps' oficiales que hay ahora mismo disponibles para los usuarios; la de Rodalies y la de Adif. La primera permite consultar los trenes programados para ese día, pero en muchas ocasiones estos horarios no son reales y la consulta a tiempo real no es clara y a menudo falla. La app de Adif sí ofrece información a tiempo real aunque tiene problemas a la hora de comunicar algunas casuísticas, como cuando un tren modifica abruptamente su destino y se detiene antes de lo previsto o cuando un tren se cancela repentinamente y no da servicio desde la estación de cabecera.

El éxito de la nueva app dependerá en buena parte de la coordinación de datos entre Renfe y Adif

La nueva aplicación en la que trabaja Renfe deberá solventar estos problemas para asegurar que la información de las incidencias en Rodalies llegue al usuario en tiempo real. Hoy por hoy, parte de esta información se transmite primero a través de las redes sociales y más tarde se integra en ambas 'apps', por lo que los usuarios tienen que ir saltando de aplicación en aplicación para saber qué ha pasado con su tren.

Mayor coordinación Renfe-Adif

La nueva plataforma también tendrá que coordinar y unificar la información que emiten tanto Renfe como Adif para evitar la confusión de los usuarios. Estos datos salen tanto del centro de control de Adif, en la estación de França; como del centro de gestión de Rodalies del Clot, con lo que la coordinación entre ambos centros será clave para garantizar el éxito del aplicativo. De momento, parte del personal de Renfe ya trabaja directamente desde las instalaciones de Adif.

Los detalles de la futura aplicación todavía no han trascendido, aunque las novedades de Renfe a nivel estatal en este campo dan pistas de cómo será el nuevo aplicativo de Rodalies. La operadora pública ha impulsado dos webs que muestran a tiempo real –se actualizan cada 30 segundos– los trenes que circulan por el entramado ferroviario español. El primer portal, estrenado el pasado mes de noviembre, se ocupa de todas las redes de Cercanías a nivel estatal, también de Rodalies. El segundo, que echó a andar este pasado sábado, permite localizar los trenes de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia. Se prevé que ambas webs se integrarán en la app oficial de Renfe, según ha avanzado el presidente de la empresa, Álvaro Fernández Heredia.

Ambos portales tienen un funcionamiento muy similar: sobre el visor o mapa aparecen destacados los trenes con un símbolo que cambia de color según el retraso acumulado. Si se presiona sobre el símbolo del tren, aparece un desplegable con su origen y destino, el tiempo previsto de llegada a la siguiente parada y el tiempo exacto de demora. Los datos de estos mapas son públicos de modo que plataformas como Google Maps pueden utilizarlos también.

Información insuficiente

Otra opción que podría inspirar a Renfe son las 'apps' impulsadas por los propios usuarios. Una de las más populares es Transporta'm, una aplicación gratuita y disponible para las principales plataformas que recoge los datos abiertos de Renfe y de Adif y los adapta para informar en tiempo real de las horas de paso de los trenes. Su creador, David Cortés, denuncia que los mapas impulsados por Renfe presentan muchos fallos. "Basta con ir un día a Sants y mirar cuántos trenes salen y cuántos aparecen en la aplicación... El 50% de los trenes no aparecen", afirma. "Es visualmente atractivo, pero poco práctico para el día a día", lamenta.

Para Cortés, la opción pasa por una aplicación intuitiva que se parezca a la suya. "No necesitamos saber donde está el tren, sino ver cuándo pasa el siguiente", asegura el programador informático, que también es miembro de la plataforma Dignitat a les vies. De hecho, Cortés asegura que ofreció su 'app' –que cuenta con cerca de 73.000 usuarios– de manera gratuita tanto al Govern como al presidente de Renfe, aunque en ambas ocasiones rechazaron la oferta porque aseguraban estar trabajando en la aplicación oficial. "Siempre la han rechazado porque dejaba en evidencia que si no la habían hecho antes no era por problemas técnicos, sino por problemas políticos", considera el joven, que asegura, además, que después de rechazar su oferta el Govern le pidió asesoramiento no remunerado.

Retrasos medios por estación, sentido y día de la R2Sud en enero / Dignitat a les Vies

Más opciones

Transporta'm no es la única 'app' impulsada por los usuarios para sortear los escollos habituales de las plataformas oficiales. Àlex Molina, un actor de doblaje aficionado a la programación, desarrolló 'Ferroviaria', que funciona de manera parecida a la aplicación de Cortés, aunque con algún detalle añadido. "La 'app' te advierte de si el metro que estás oyendo llegar es el tuyo o va en dirección contraria, para que no corras sin sentido", explica.

Y para rehuir de los datos abiertos, un equipo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) desarrolló la 'app' Rodalinets, que además de los datos sobre los trenes programados, recoge información ofrecida por los usuarios a tiempo real para afinar su previsión de horario con Inteligencia Artificial.

Además, existen plataformas para recopilar directamente los datos de los retrasos acumulados en la red de Rodalies. Una de ellas es puntual.cat, un trabajo de posgrado de Quan van der Knokke, que pone a disposición de los usuarios una web en la que se puede ver qué probabilidad hay de llegar a tiempo a destino.