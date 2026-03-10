PP y Vox tumban definitivamente la Ley de Memoria Democrática de Baleares

PP y Vox han derogado definitivamente esta mañana en el Parlament la Ley de Memoria Democrática de Baleares. La mayoría de ambos partidos en la Cámara ha culminado el proceso legislativo para eliminar la normativa aprobada en 2018 durante el Govern del Pacte. Un debate donde la presidenta del Govern, Marga Prohens, solo ha estado presente en el momento de la votación. Hace un año, cuando el Ejecutivo llegó a un acuerdo para los presupuestos con el partido de Santiago Abascal, se incluyó la derogación de esta norma como punto fundamental.

En el caso del PP, la diputada Cristina Gil ha defendido que esta "no es una ley que nos une, sino que nos separa". En este sentido, Gil reivindica que es una normativa que lleva a cabo "una imposición" de la verdad. "Pedimos dolor y respeto a todas víctimas, por todas aquellas que no aparecen en los diarios de sesiones ni tampoco han aparecido en camiseta alguna. Ninguna ley puede imponerse", expresa Gil.

"Somos superiores"

En el caso de Vox, los de Abascal han calificado de "hecho histórico" la eliminación de esta norma. Así, el diputado Sergio Rodríguez ha reivindicado que esta ley "parte de una premisa falsa de que la Guerra Civil fue una guerra entre los buenos y los malos". Los de Abascal han cargado duramente contra el PSOE, acusándolos de ser "los únicos herederos de la violencia de la Guerra Civil". "Somos superiores moral, intelectual y estéticamente", destaca el diputado de Vox.

Durante el debate ha destacado la masiva presencia de la estructura orgánica e institucional de Vox en la sede de la cámara autonómica. Un numeroso grupo formado por diputados, consejeros, concejales de los distintos municipios del archipiélago, coordinadores y cargos del partido han asistido desde la tribuna de invitados para presenciar en directo el resultado de la votación, escenificando la importancia que la formación concede a esta victoria ideológica y parlamentaria.

Críticas de la oposición

Por su parte, los partidos de la oposición han cargado duramente contra PP y Vox por la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Un hecho que supone "una traición a la democracia", según ha defendido el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela. "Es una ley que sirve para aprender de los errores y no repetirlos. Hoy este mundo es más cruel, más injusto y menos democrático y lo es porque no queremos aprender del pasado. Pero por muchas leyes que deroguen no callarán ni borrarán a las víctimas de la Guerra Civil", argumenta Negueruela.

En el caso de Més per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha criticado al PP por "asumir el marco ideológico" de Vox. "Hoy, Vox marca la agenda ideológica de la derecha española.Y el Partido Popular ha decidido que, para evitar que lo adelanten por la derecha, es mejor asumir su marco que confrontarlo. No votamos solo una derogación. Votamos si queremos una democracia con memoria o una democracia con amnesia. Y nosotros lo tenemos claro: sin memoria no hay democracia plena. Y sin democracia plena no hay un futuro digno", detalla la diputada ecosoberanista.

Protesta fuera del Parlament

Cerca de 200 personas se han concentrado fuera del Parlament para protestar contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Según expresa Maria Antònia Oliver, presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca, la derogación de esta normativa supone "una pérdida de derechos humanos" para los ciudadanos de Baleares. "Es un acto muy grave en democracia que se deroguen derechos humanos. Es algo que nos afecta a todos, no solo a las víctimas. Es una pérdida de derechos humanos y significa que tendremos que seguir luchando en la calle", detalla Oliver.

Asimismo, la presidenta de la asociación pide que la ley que hoy ha caído en el Parlament se recupere cuando sea posible. "No nos vale que haya una ley estatal porque la ley autonómica conoce las características de aquí y tiene un sentido. No nos podemos conformar con la Ley de Fosas porque va ligada a la Ley de Memoria Democrática. No se puede recuperar un cuerpo si no se recupera también los derechos y la memoria de las personas", destaca.