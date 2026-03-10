Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMiranda de EbroR3 - RodaliesBajas laboralesAmancio OrtegaInditexAnestesiaAdamuzBarçaMaestros catalanesAlimentaciónPremios OscarEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

PP y Vox tumban definitivamente la Ley de Memoria Democrática de Baleares

La mayoría de ambos partidos derogan en el Parlament la normativa aprobada en 2018 durante el Govern del Pacte

Cerca de 200 personas protestan fuera de la Cámara balear contra la derogación de la ley

PP y Vox derogan la Ley de Memoria Democrática de Baleares

PP y Vox derogan la Ley de Memoria Democrática de Baleares / B. Ramon

Andrés Martínez

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

PP y Vox han derogado definitivamente esta mañana en el Parlament la Ley de Memoria Democrática de Baleares. La mayoría de ambos partidos en la Cámara ha culminado el proceso legislativo para eliminar la normativa aprobada en 2018 durante el Govern del Pacte. Un debate donde la presidenta del Govern, Marga Prohens, solo ha estado presente en el momento de la votación. Hace un año, cuando el Ejecutivo llegó a un acuerdo para los presupuestos con el partido de Santiago Abascal, se incluyó la derogación de esta norma como punto fundamental.

En el caso del PP, la diputada Cristina Gil ha defendido que esta "no es una ley que nos une, sino que nos separa". En este sentido, Gil reivindica que es una normativa que lleva a cabo "una imposición" de la verdad. "Pedimos dolor y respeto a todas víctimas, por todas aquellas que no aparecen en los diarios de sesiones ni tampoco han aparecido en camiseta alguna. Ninguna ley puede imponerse", expresa Gil.

"Somos superiores"

En el caso de Vox, los de Abascal han calificado de "hecho histórico" la eliminación de esta norma. Así, el diputado Sergio Rodríguez ha reivindicado que esta ley "parte de una premisa falsa de que la Guerra Civil fue una guerra entre los buenos y los malos". Los de Abascal han cargado duramente contra el PSOE, acusándolos de ser "los únicos herederos de la violencia de la Guerra Civil". "Somos superiores moral, intelectual y estéticamente", destaca el diputado de Vox.

Durante el debate ha destacado la masiva presencia de la estructura orgánica e institucional de Vox en la sede de la cámara autonómica. Un numeroso grupo formado por diputados, consejeros, concejales de los distintos municipios del archipiélago, coordinadores y cargos del partido han asistido desde la tribuna de invitados para presenciar en directo el resultado de la votación, escenificando la importancia que la formación concede a esta victoria ideológica y parlamentaria.

Críticas de la oposición

Por su parte, los partidos de la oposición han cargado duramente contra PP y Vox por la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Un hecho que supone "una traición a la democracia", según ha defendido el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela. "Es una ley que sirve para aprender de los errores y no repetirlos. Hoy este mundo es más cruel, más injusto y menos democrático y lo es porque no queremos aprender del pasado. Pero por muchas leyes que deroguen no callarán ni borrarán a las víctimas de la Guerra Civil", argumenta Negueruela.

En el caso de Més per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha criticado al PP por "asumir el marco ideológico" de Vox. "Hoy, Vox marca la agenda ideológica de la derecha española.Y el Partido Popular ha decidido que, para evitar que lo adelanten por la derecha, es mejor asumir su marco que confrontarlo. No votamos solo una derogación. Votamos si queremos una democracia con memoria o una democracia con amnesia. Y nosotros lo tenemos claro: sin memoria no hay democracia plena. Y sin democracia plena no hay un futuro digno", detalla la diputada ecosoberanista.

Protesta fuera del Parlament

Cerca de 200 personas se han concentrado fuera del Parlament para protestar contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Según expresa Maria Antònia Oliver, presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca, la derogación de esta normativa supone "una pérdida de derechos humanos" para los ciudadanos de Baleares. "Es un acto muy grave en democracia que se deroguen derechos humanos. Es algo que nos afecta a todos, no solo a las víctimas. Es una pérdida de derechos humanos y significa que tendremos que seguir luchando en la calle", detalla Oliver.

Noticias relacionadas

Asimismo, la presidenta de la asociación pide que la ley que hoy ha caído en el Parlament se recupere cuando sea posible. "No nos vale que haya una ley estatal porque la ley autonómica conoce las características de aquí y tiene un sentido. No nos podemos conformar con la Ley de Fosas porque va ligada a la Ley de Memoria Democrática. No se puede recuperar un cuerpo si no se recupera también los derechos y la memoria de las personas", destaca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  3. Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
  4. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  5. Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
  6. Científicos de EEUU afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: 'Ahora vive en una simulación
  7. Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
  8. Los embalses del Ebro vuelven a abrir compuertas en la 'operación sedimentos': 'Esta crecida será muy útil para los investigadores

Polémica por las patrullas vecinales en un barrio conflictivo de Sevilla: 50 entidades se alzan contra la violencia de "pobres contra pobres"

Polémica por las patrullas vecinales en un barrio conflictivo de Sevilla: 50 entidades se alzan contra la violencia de "pobres contra pobres"

Catalunya despliega la ley ELA con ayudas de hasta 15.000 euros al mes para dependientes extremos

Catalunya despliega la ley ELA con ayudas de hasta 15.000 euros al mes para dependientes extremos

El “superpoder” silencioso del cerebro para saber con quién te estás jugando los cuartos

El “superpoder” silencioso del cerebro para saber con quién te estás jugando los cuartos

Detenido un hombre por provocar un incendio en Miranda de Ebro que ha dejado tres mujeres muertas

Detenido un hombre por provocar un incendio en Miranda de Ebro que ha dejado tres mujeres muertas

El Meteocat avisa: nubes, niebla y posibles chubascos en estas zonas de Catalunya

El Meteocat avisa: nubes, niebla y posibles chubascos en estas zonas de Catalunya

La exposición a pesticidas aumenta el riesgo de enfermedades para las próximas 20 generaciones

La exposición a pesticidas aumenta el riesgo de enfermedades para las próximas 20 generaciones

Manel Sánchez, psiquiatra: "La discriminación por edad provoca que haya depresiones que pasan sin tratamiento"

Manel Sánchez, psiquiatra: "La discriminación por edad provoca que haya depresiones que pasan sin tratamiento"

Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro

Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro