La policía que protege a las víctimas de violencia machista alerta: "Un agente no puede hacer 80 seguimientos"

Tan sólo dos días después de la celebración de las manifestaciones por el 8M, Día Internacional de la Mujer, desde la Policía Nacional han levantado la voz para visibilizar un problema que puede estar dificultando las medidas de protección a mujeres víctimas de la violencia de género en España.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha alertado de la creciente presión que soportan las unidades de la Policía Nacional encargadas de la protección de víctimas de violencia de género (VioGén), especialmente en las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). La sobrecarga de casos hace que cada agente tenga que asumir cada vez más casos de forma simultánea, dándose casos de agentes que han de asumir la vigilancia de más de 80 casos a la vez.

"Actualmente, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género gestiona en España cerca de 100.000 víctimas activas, cuya protección y seguimiento policial recae en gran medida sobre los agentes destinados en estas unidades especializadas", cuentan desde el sindicato.

"En los últimos años, además, las modificaciones legislativas en materia de violencia sexual y de género han ampliado los supuestos de protección y seguimiento policial, lo que ha supuesto un aumento de la carga de trabajo para las unidades especializadas", señalan. Una sobrecarga de trabajo que se suma a las ya atestadas agendas de los agentes.

"Entre estas reformas se encuentra la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, que ha reforzado el marco de protección a las víctimas. Sin embargo, este incremento de responsabilidades no ha ido acompañado de un refuerzo proporcional de las plantillas policiales", prosiguen desde el sindicato.

Plantillas insuficientes

"Desde el SUP advertimos de que, en numerosas comisarías, las UFAM trabajan con plantillas claramente insuficientes, lo que provoca que un solo agente pueda asumir alrededor de 80 víctimas en seguimiento simultáneo, dependiendo del volumen de casos en cada demarcación", explica el sindicato en un comunicado.

"Esta situación genera una presión operativa evidente y dificulta dedicar a cada víctima el tiempo y la atención que merece. En este contexto, el sindicato considera necesario recordar que el compromiso institucional con la protección de las víctimas debe traducirse también en el refuerzo real de las unidades policiales que sostienen el sistema, ya que son los agentes especializados quienes garantizan en la práctica la protección efectiva de miles de mujeres".

Para los responsables sindicales, "resulta llamativo que algunas responsables políticas que han hecho de la defensa del feminismo uno de sus principales ejes públicos reclamen o mantengan dispositivos de protección personal mientras las unidades especializadas que protegen a miles de víctimas reales de violencia de género continúan trabajando con recursos muy limitados".

Por último, el SUP "reitera su compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género y solicita a las administraciones competentes que refuercen de forma urgente las plantillas de las UFAM, para que los agentes puedan desempeñar su labor con los medios y el tiempo que la magnitud del problema exige".