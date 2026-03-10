Hugo, el primer perro acreditado de asistencia para menores con autismo que ha cambiado la vida a dos niños gemelos de Murcia: "Solo con mirarlo, mi hijo ya se calma"

«Mirar al perro es como mirar al fuego, te relaja de solo verlo». Así se expresa Ana Isabel Doménech, vecina de Murcia y madre de dos gemelos, Rafael y Miguel, a la hora de hablar del nuevo miembro de su familia: Hugo, el primer perro acreditado de asistencia para menores con autismo.

Los gemelos cumplieron 9 años el pasado sábado, mientras que el can tiene 2. Y fue cuando los niños tenían 7 que sus padres iniciaron el proceso que ha culminado con la llegada de Hugo a su casa: contactaron con la asociación Discan, ubicada en Barcelona y especializada en preparar perros de asistencia adaptados a las necesidades de cada menor.

Ana Isabel Doménech explica a La Opinión que «las familias con personas con dificultades especiales estamos buscando ayuda constantemente, o la necesitamos, al menos». En su caso, actuaron «a raíz de una situación de estrés crónico que hay en nuestra casa, por nuestro día a día con nuestros hijos con autismo».

«Sabíamos que existían perros de terapia», afirma esta vecina del municipio de Murcia, que apunta que «investigando, descubrimos el perro de asistencia, que no es de terapia, es de ayuda a personas en concreto, como puede ser el de asistencia a ciegos».

Fue entonces cuando contactaron con varias asociaciones, aunque «la que más nos convenció fue esta, Discan, ya que nos trataron superbien desde el principio».

«Como madre, en casa, en una situación límite, tras una pelea, dije: ‘Necesito a alguien que me ayude, que no opine, que no juzgue... y qué mejor que un perro», subraya.

Además, prosigue la vecina, «llamé a la asociación a las tres de la tarde de un domingo y me cogieron el teléfono. Y pensé: quienes contestan un domingo a las tres de la tarde, aparte de buenos profesionales tienen que ser buenas personas».

Así arrancó un proceso que «sabíamos que iba a ser largo, porque estos perros tienen dos años de preparación». De hecho, los murcianos contactaron con la asociación en julio de 2024 y Hugo llegó hace dos semanas a su casa.

"Se pone entre el niño y yo"

¿Y ha cambiado el día a día? «Se están viendo resultados a muy corto plazo», celebra Doménech, que nota «un ambiente muy relajado», aunque «ha sido un fin de semana bastante estresante, de cambio de rutinas, porque nos fuimos todos a Madrid, incluido el perro y su técnica, que nos está acompañando en estos primeros días casi 24 horas».

Se refiere a Jessica Cobos, que durante estos días se encuentra realizando las conocidas como labores de ‘acoplamiento’ entre el can y su nueva familia «casi 24 horas, porque no duerme aquí con nosotros, pero se ha creado un vínculo espectacular con ella: se ha entregado en cuerpo y alma, es una maravilla».

La madre cuenta que «ayer (por el domingo) llegamos todos muy cansados y hubo una pequeña rabieta porque querían montar un Lego; y el perro, en cuanto me ve que yo me altero un poco, se pone entre el niño y yo y, solo de mirarlo, mi hijo ya se calma».

«Sobre todo uno de ellos, que le tiene como más respeto; al otro le digo ‘Rafa, vamos a tumbarnos, vamos a acariciarnos’... Entonces me calmo yo y se calma el niño, y eso es maravilloso», sentencia.

Más avances: los pequeños «viendo una película, se tumban con el perro, lo acarician y pueden ver la película completa», apostilla la madre, al tiempo que resalta que «el tema del sueño también lo estamos regulando mucho mejor» desde que Hugo forma parte de su familia, algo que «eso es espectacular para los cuatro».

"Está en cesión, nunca será nuestro"

Cabe reseñar que el perro no pasa legalmente a ser propiedad de la familia: continuará, para garantizar su bienestar, bajo supervisión de la asociación, la cual prevé llevar a cabo «un control anual». «Está en cesión, nunca será nuestro», dice la mujer.

No obstante, Hugo estará en su actual hogar «toda la vida». Sus dueños han adquirido también el compromiso de garantizar su «vida de perros», su «espacio de calidad», algo que «necesita».

«Es un ser vivo, necesita quitarse el peto, dejar de trabajar, disfrutar de su tiempo libre», manifiesta Doménech, que apunta que, en ocasiones, «cuando lleva el peto, no hace pipí ni caca por estar pendiente de mis hijos».

La mujer destaca que «su vida laboral es de unos 8 años», tras lo cual «se jubila, como los perros de la Guardia Civil». Mientras tanto, va con ellos «a todas partes»: como can de asistencia que es, sube al tren y entra al teatro.

Hace unos días estuvo en el cole de los chiquillos, el centro Alejandro Valverde, en el cual Jessica Cobos también dio una charla a los alumnos de 3º de Primaria. Desde el colegio calificaron de «experiencia muy enriquecedora» la visita. Los pequeños, cómo no, se mostraron encantados con el perro.