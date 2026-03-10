Nace en Sant Joan de Vilatorrada EcoCarrer, una aplicación para digitalizar toda la vegetación: «Hay verde por todas partes, pero a menudo es invisible»

Joel Martín, director industrial y de mejora continua en una empresa del metal, es el creador de EcoCarrer, una aplicación que conecta a la ciudadanía, los ayuntamientos y los profesionales del sector de los jardines, las plantas y las flores mediante la digitalización de rutas y espacios naturales urbanos. La plataforma permite a los usuarios registrar la vegetación que tienen en su casa o a su alrededor, una acción que sirve tanto para inspirar a otras personas como para descubrir y poner en valor la biodiversidad del entorno cercano. La prueba piloto de la aplicación se hará en Sant Joan de Vilatorrada, municipio de residencia de su creador.

«EcoCarrer nace con la voluntad de unir a la ciudadanía, las instituciones y los comercios para hacer más visible el espacio verde», explica Martín a Regió7. Pero, ¿cómo surgió la idea? «Del pequeño de la casa», asegura. Un día, mientras paseaban por el pueblo, su hijo Roc le pidió comprar una planta. Dicho y hecho: fueron a la floristería y volvieron a casa con una albahaca y una tomatera, que plantaron en el balcón. Cuando salió el primer tomate cherry, el niño le preguntó: «Papá, ¿lo podemos compartir con los vecinos?».

Aquel gesto espontáneo se convirtió en la semilla del proyecto. La plataforma se empezó a diseñar hace poco más de un año y actualmente ya está disponible para dispositivos Android e iOS. A través de la aplicación, los usuarios pueden compartir fotografías de plantas o de espacios verdes, contenido que sirve de base para generar rutas tanto urbanas como periurbanas. Además, EcoCarrer incorpora un foro pensado para fomentar la comunidad, donde se puede hablar de recorridos, huertos, intercambio de semillas y otros temas relacionados con el mundo verde.

Durante el proceso de investigación y definición del proyecto, Martín y Toni Dorado, concejal de Medio Ambiente y Acción Climática del Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada, se dieron cuenta de que, en un inicio, la aplicación estaba «demasiado enfocada al mundo urbano, a los balcones». Este replanteamiento permitió ampliar la mirada y hacer evolucionar el proyecto hasta convertirlo en la plataforma actual, que incluye muchos otros espacios verdes.

Uno de los elementos más destacados de EcoCarrer es que los usuarios deben indicar el número de plantas que tienen. A partir de este dato, la aplicación calcula cuánta cantidad de CO2 han contribuido a reducir durante el año. «Esto puede ser de gran utilidad, por ejemplo, para los ayuntamientos, que podrán contabilizar su impacto real», explica Martín. Además, entre las futuras incorporaciones, el creador se plantea añadir un contador de pasos para medir las emisiones que se evitan cuando se camina en lugar de utilizar el coche.

«Lo que se ve, se cuida»

Uno de los principales objetivos de Joel Martín es hacer visible la vegetación y el entorno verde que tenemos a nuestro alrededor para cuidarlo y valorarlo más. «Es interesante tenerlo todo más controlado y saber qué tenemos. Lo que se ve, se cuida. Si no, lo acabas dejando», afirma. Destacando la utilidad de la aplicación para las instituciones, el Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada es el primero que ha decidido sumarse al proyecto y darle visibilidad.

El hecho de que la plataforma funcione como catálogo y potencie, por ejemplo, la movilidad activa con las rutas verdes es uno de los motivos por los que el consistorio se interesó enseguida, tal como apunta Toni Dorado. «Este inventario, si lo tienes completo, se puede traducir en cuán verde y saludable es el municipio», asegura el concejal. Todo ello puede contribuir, por ejemplo, a destinar más recursos a incrementar el verde urbano.

Tal como apuntan tanto Martín como Dorado, es importante digitalizar las rutas verdes porque actualmente muchas personas utilizan aplicaciones como Google Maps para moverse por las ciudades. «Es interesante que cuando quieres ir de un lugar a otro, una aplicación te guíe por una ruta que pase por zonas verdes», explica. El concejal también destaca la función de refugio climático que tienen muchos de estos espacios con vegetación y sombra.

El regidor de Medio Ambiente y Acción Climática, Toni Dorado, y el creador de EcoCarrer, Joel Martín / Oscar Bayona

Sant Joan, la prueba piloto

Ahora mismo, y teniendo en cuenta la utilidad que puede tener la plataforma para los ayuntamientos, Sant Joan de Vilatorrada será el municipio donde se hará la prueba piloto. A partir de aquí, la idea es «llegar al máximo número de ciudadanos, instituciones y asociaciones verdes», afirma el creador, que tuvo claro desde el principio que quería empezar a impulsar la aplicación en su municipio. Por eso expuso el proyecto a Toni Dorado. «Nos encaja perfectamente con nuestra filosofía. Nos interesa que quiera crear una comunidad y busque la participación de la gente para potenciar la naturaleza y los espacios verdes», explica el concejal.

«En Sant Joan hay un entorno natural muy potente y amplio», apunta Dorado. En este sentido, es importante digitalizarlo para darlo a conocer a la propia ciudadanía. «Hay espacios cercanos de mucho valor que bastantes personas desconocen, como el Torrent Fondo, un lugar increíble y único con respecto a vegetación». Además, también es una herramienta útil para evitar la masificación de otros lugares y «distribuir más a la gente», añade.

Paralelamente al uso de EcoCarrer, desde el Ayuntamiento también está el proyecto del Bosquet, un espacio con 130 árboles de especies autóctonas, y se está construyendo un anillo verde en el municipio. Todo ello con el objetivo de hacer más visible la vegetación y ponerla en valor. «Si vas a un lugar verde, te sientes más a gusto y cómodo. Incluso te cambia el carácter: te sientes más relajado», asegura Martín. En cuanto al consistorio, «la percepción es que cada vez hay más demanda por parte de la ciudadanía de tener más espacios verdes», detalla Dorado.

Con todo, el hecho de tener registradas las plantas y los árboles también tiene un gran potencial pedagógico. «Hacer partícipes a los niños de lo que tenemos a nuestro alrededor hace que el mundo vaya mejor», dice el concejal. «La identificación de las especies que tenemos en nuestra casa tiene valor: es patrimonio natural», concluye. Y ya lo decía Joel Martín: «Si plantar puede crear comunidad, imagina hacer visible todo el verde de las ciudades. Hay verde por todas partes, pero a menudo es invisible». Con este objetivo nace EcoCarrer: «Las ciudades necesitan raíces. Y las construimos entre todos».