Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern

El Departament d'Educació ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, dos de los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, para mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado catalán. El 'Acuerdo de país por la educación' incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico de los docentes que se aplicará progresivamente durante los próximos cuatro años y que comportará que en 2029 el profesorado cobrará unos 3.000 euros anuales más que ahora, convirtiéndose en el tercero mejor pagado de España detrás de Euskadi y Cantabria (ahora son los terceros por la cola, solo por delante de Asturias y Aragón), según ha subrayado el Govern, que ha calificado de "histórico" el acuerdo, pese a que los sindicatos mayoritarios, Ustec y Professors de Secundària-Aspepc, no lo secundan por "insuficiente" y mantienen las huelgas convocadas la semana próxima.

El acuerdo también contempla el pago de 50 euros por noche para los días de colonias, 299 millones de euros para reforzar la escuela inclusiva, 23,2 millones de euros para un complemento retributivo al Personal de Atención Educativa (PAE) y un descenso de ratios en todas las etapas educativas. La inversión global del pacto asciende a 2.000 millones de euros.

El incremento salarial era una de las principales reivindicaciones del profesorado. El complemento específico autonómico no se había tocado desde el año 2001. Ahora aumentará en un 30%. Serán un total de 1.257 millones: 633 millones para los docentes de educación primaria y 624 millones para los de secundaria.

No será de golpe, sino de forma progresiva a lo largo de los próximos cuatro años: el incremento será del 8,5% este año; del 9% en 2027; del 6,25% en 2028 y también del 6,25% en 2029 hasta alcanzar un incremento del complemento específico de 2.960,79 euros en infantil y primaria, y de 3.027,49 euros en secundaria, lo que equivale a unos 200 euros más al mes. En conjunto, en 2029, el sueldo anual bruto de un docente de primaria, sin incluir trienios y sexenios, será de 39.777 euros (ahora es de 34.474). El de secundaria será de 44.508 euros (ahora es de 38.851).

Los beneficiarios serán 129.327 docentes, incluyendo tanto a los de la enseñanza pública como a los de la concertada. Estos incrementos se abonarán en un pago único cada año: este año durante el segundo trimestre, y en los años restantes durante el primer trimestre. Este incremento no incluye el aumento del 11% salarial pactado con el Estado para todos los trabajadores públicos.

El departamento de Esther Niubó también mejorará las retribuciones de todo el personal de atención educativa (PAE), que incluye, por ejemplo, a técnicos de educación infantil, integradores sociales o educadores de educación especial, con complementos de entre 290 euros y 473 euros mensuales, según su categoría. En total serán 23,2 millones de euros para reconocer la labor de estos profesionales.

Otros puntos: ratios, escuela inclusiva

La bajada de ratios era otro gran objetivo en las negociaciones. Educació destinará cerca de 395 millones de euros a reducir de manera progresiva el número de alumnos a lo largo de los dos próximos cursos (26-27 y 27-28). Al final de este periodo la ratio en el segundo ciclo de educación infantil y en la primaria será de 20 alumnos por aula; de 25 en la ESO; de 30 en Bachillerato; de 20 en los ciclos básicos de FP y de 25 en los ciclos medios y superiores.

En cuanto al refuerzo de la educación inclusiva, el grueso de los casi 300 millones de euros que incluye el pacto, 87,6 millones, se destinarán a consolidarán 300 figuras socioeducativas para impulsar la perspectiva orientadora y social. Se generalizará progresivamente la dotación estructural de técnicos de integración social en primaria y educadores sociales en secundaria (a partir de 2027-2028). El presupuesto global será de 87,6 millones de euros.

Educació impulsará una ley para que los docentes sean considerados autoridad pública

Asimismo se destinan 6,3 millones de euros para dotaciones en centros de educación especial, con una previsión máxima de 80 grupos nuevos para el próximo curso. Se incorporarán 85 maestros de Audición y Lenguaje en los dos próximos cursos (3,8 millones de euros) y se crearán 16 nuevas Aulas Integrales de Apoyo. También está previsto el despliegue progresivo de figuras sanitarias en los centros por parte de profesionales cualificados.

Reducir la burocracia que a diario asume el profesorado y consensuar los currículums educativos son otros puntos destacados el acuerdo. En cuanto a lo primero, la comisión encargada de desplegar el acuerdo revisará los procedimientos administrativos para suprimir aquellos que no aportan valor pedagógico y simplificar los imprescindibles. Y velará por que las tareas no docentes sean asumidas por perfiles correspondientes para "proteger el horario no lectivo destinado a actuaciones pedagógicas". El acuerdo también promete revisar la catalogación de la complejidad de los centros y las aulas de acogida.

Finalmente, y con el objetivo de garantizar que el profesorado reciba la consideración y el respeto acordes con la importancia de su labor, la conselleria impulsará una iniciativa legislativa para incorporar en el ordenamiento jurídico la consideración del profesorado del Sistema de Educación de Catalunya como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones docentes y educativas.

Ustec y Aspepc no se suman

Los sindicatos Ustec y Aspepc-Professors de Secundària (mayoritarios) y CGT se han desmarcado del acuerdo y mantienen la convocatoria de huelgas para la próxima semana. Los tres sindicatos han coincidido en apuntar que la propuesta planteada sigue siendo insuficiente. La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, considera que debería doblarse el complemento salarial actual con unos 700-800 euros más al mes, ya que, según sus cálculos, en los últimos años el profesorado ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 25%.

Por su parte, el secretario general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, ha afirmado que el Departament d’Educació no ha planteado "ninguna medida sustancial" que mejore la retribución de los docentes. De hecho, ha considerado que el incremento de unos 200 euros mensuales en cuatro años es "insultante".