El joven de 22 años que ha abierto una churrería: "Mi sueño era abrir un negocio ambulante"

«Me pregunté: “¿Qué me impide montar mi propia churrería en Artés?”». Dicho y hecho, se lanzó a la piscina —y, afortunadamente, había agua.

Ernest Aymerich Montañola (Artés, 2003), con solo 22 años, ya puede decir que ha abierto su propio negocio: L’Artesenca (https://www.lartesenca.com/). El concepto es sencillo y efectivo: a menudo, la clave está en la simplicidad. Churros tradicionales, con chocolate, chocolate a la taza y cortezas de trigo. «Prefiero hacer pocas cosas, pero hacerlas bien y con producto de calidad», explica. Por eso, las elaboraciones del joven destacan por la excelencia de los ingredientes: harina del Penedès y chocolate belga, uno de los más finos del mundo. Otro elemento diferencial del negocio es la estrategia comunicativa que ha adoptado: explicar lo que ofrece en las redes sociales y hacerlo en catalán.

«Mi sueño era abrir un negocio ambulante», asegura. Desde pequeño, a Ernest le ha apasionado este sector: «Siempre he tenido un vínculo muy especial con la gente que forma parte de él». Lo que más le enamora es «dar vida a un espacio que no la tiene o que pasa desapercibido». Actualmente, L’Artesenca abre los domingos, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en Artés, junto a la biblioteca: una ubicación agradable, «donde da el sol y los clientes pueden quedarse charlando».

Pero, ¿por qué una churrería? «Tengo un amigo que se dedica a ello con su familia, Manu. Antes iba a ayudarles y me animaron». A partir de ahí, con el apoyo de Miquel, otro buen amigo, consiguió un remolque de segunda mano en Valencia. Fue a recogerlo y se puso manos a la obra. Aquí empezaron las dificultades de abrir un negocio solo y con solo 22 años: «No tengo ninguna ayuda económica ni ningún familiar vinculado al sector». Aprender a conducir con el remolque, reformarlo y dominar el oficio han marcado el comienzo de la aventura. Aunque, como él mismo dice, «los inicios no son fáciles», la ilusión se mantiene intacta y tiene claro que quiere evitar quemarse: «Tengo paciencia, no quiero agobiarme; quiero disfrutar del proceso», señala.

Para aprender a hacer los churros, papel, bolígrafo y mucha prueba y error. Partió de la receta de la familia de Manu y, unos días antes de abrir, practicó intensamente. Como en todas las historias, ha habido altibajos. Un día antes de la Vendimia de Artés —momento en que inauguró— tuvo un accidente y perdió la boquilla que utilizaba: «Perdí la boquilla que usaba el día antes de abrir». Lejos de convertirse en un problema, esto se convirtió en una oportunidad para crear las «delicias de churros», más finas que las habituales y que se han convertido en su producto estrella.

Ahora que llega el buen tiempo, Ernest quiere mantener Artés como el epicentro de su actividad, pero también participar en algunas ferias del Bages y el Berguedà: «No pretendo que sea un trabajo a tiempo completo; lo veo más como un hobby», detalla. Aun así, subraya que el negocio conlleva muchas tareas invisibles: «Crear contenido para las redes, montar el remolque el día anterior, levantarme a las cinco y media de la mañana para preparar los churros y, después de cerrar, limpiarlo todo».

Noticias relacionadas

Ernest Aymerich, propietario de la churrería l'Artesenca / Mireia Arso

Entre semana, trabaja en el ámbito de la comunicación organizativa, que es lo que estudió. De hecho, uno de los retos ha sido aprovechar sus conocimientos para construir una marca potente en el entorno digital: «Al terminar la carrera me planteé cómo podía aplicar lo que había aprendido a mi negocio». Con todo, Ernest se imagina en el futuro trabajando como asesor de redes y comunicación para otros negocios y, al mismo tiempo, manteniendo su churrería. «Estoy contento; no necesito más».