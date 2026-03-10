TRANSPORTES
Interrumpida la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid entre Ventas y Núñez de Balboa: varios pasajeros se quedaron a oscuras
Una incidencia en la Línea 5 del Metro de Madrid afecta a ambos sentidos entre Ventas y Núñez de Balboa, con trenes sin servicio y personal técnico trabajando para solucionar el problema.
Paula Correa
La circulación de trenes en la Línea 5 del Metro de Madrid ha quedado interrumpida este martes entre las estaciones de Ventas y Núñez de Balboa, lo que está provocando importantes afecciones para los usuarios que se desplazan por este tramo del suburbano.
Según han informado fuentes del Metro, la incidencia afecta a ambos sentidos de la línea mientras los técnicos trabajan para resolver el problema y restablecer el servicio lo antes posible. Como consecuencia, los trenes no están realizando paradas entre ambas estaciones, por lo que los viajeros deben buscar rutas alternativas para completar sus desplazamientos.
De hecho, varios pasajeros se han quedado a oscuras, como ha documentado uno en su cuenta de Twitter. "Llevamos 15 minutos parados en la L5 entre Ventas y Diego de León", escribió junto al vídeo. Luego informó de que "nos están haciendo el cambio de convoy en la propia via"
Afecta a la Línea 9
La Línea 5, que conecta Casa de Campo con Alameda de Osuna, es una de las principales arterias del metro madrileño y cuenta con más de una treintena de estaciones a lo largo de la capital.
Entre los puntos afectados se encuentra la estación de Núñez de Balboa, situada en el distrito de Salamanca y que funciona además como nodo de intercambio con la Línea 9, lo que incrementa el impacto de la incidencia en la movilidad de la zona.
Desde Metro de Madrid se recomienda a los viajeros utilizar líneas alternativas de metro o autobús mientras se resuelve la incidencia. Asimismo, el personal del suburbano continúa trabajando en la zona para identificar el origen del problema y restablecer la circulación con normalidad lo antes posible. Hasta el momento, no se ha facilitado una hora estimada para la recuperación completa del servicio.
