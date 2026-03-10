Los Ig Nobel, los hermanos rebeldes de los Premios Nobel, se trasladan de EEUU a Europa por el miedo a la represión de Trump a los científicos

Hace más de 35 años que la revista científica Annals of Improbable Research y entidades tan prestigiosas como la Universidad de Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) organizan una ceremonia anual para premiar a las investigaciones científicas más inusuales del planeta. Por primera vez en su historia, los organizadores de este evento, conocido por la comunidad académica como la versión rebelde de los Premios Nobel o el "Eurovisión de la ciencia" por su carácter irreverente, afirman que el encuentro ya no se celebrará en Estados Unidos y que, en su lugar, se trasladarán a Suiza. Según explica el investigador estadounidense Marc Abrahams, creador de este evento, "en el último año Estados Unidos se ha vuelto inseguro para nuestros invitados" y que, justamente por ello, han tomado la "difícil decisión" de trasladar para siempre el evento a Europa.

La decisión se ha tomado en un momento en que, según denuncian revistas tan prestigiosas como Nature o Science, la comunidad científica de Estados Unidos está viviendo un clima sin precedentes de recortes, censura y represión. En muchas universidades se han registrado deportaciones de científicos extranjeros. Desde el exterior, son muchos los académicos que han denunciado que se les ha negado la entrada a Estados Unidos o visados de trabajo para proyectos académicos. Y son todas estas cuestiones las que, tal y como ha explicado Abrahams, han abocado a la organización de los Ig Nobel a tomar la decisión de trasladar el evento a un país más amigable con la ciencia. "Ya el año pasado, cuatro de los diez ganadores no pudieron viajar por problemas con los visados", afirma Kees Moeliker, biólogo y miembro de la organización del evento, en una entrevista con 'Volkskrant'.

La organización afirma que el evento se celebrará cada dos años en Zúrich y que se trasladará a otras ciudades europeas en años alternos

Según afirman los impulsores de esta iniciativa, los Ig Nobel se trasladarán de forma permanente a Europa. Por el momento se ha decidido que Zúrich acogerá el evento cada dos años. También se buscarán otras ciudades europeas que quieran acoger este evento de alcance internacional en años alternos. La idea, afirma Abrahams, es que esta célebre iniciativa, famosa por su humor y rebeldía, se vuelva aún más como el "Eurovisión de la ciencia" y que pueda ir viajando por distintas ciudades europeas tal y como lo hace el concurso sonoro. También se baraja organizar un evento paralelo en Boston para que los investigadores estadounidenses puedan "seguir reuniéndose" y demostrar que pese a todo "el amor por la ciencia sigue vivo en Estados Unidos".

Investigaciones científicas divertidas

Los Ig Nobel siempre han llevado como bandera aquellas investigaciones que "primero te hacen reír y después te hacen pensar". Para ello, cada año desde hace más de tres décadas y media, el evento ha premiado a una decena de trabajos académicos reales con temáticas y conclusiones inverosímiles. En 1996, por ejemplo, se premió un trabajo que demostró empíricamente por qué las tostadas con mantequilla siempre caen al suelo de la misma forma y qué factores intervienen en la famosa Ley de Murphy. En 2025, un equipo de investigadores japoneses ganó un reconocimiento por demostrar que pintar las vacas con estampado de cebras podría reducir hasta un 50% las picaduras de mosquitos y evitar así el uso de pesticidas en la ganadería. También se han dado casos tan excepcionales como el de Andre Geim, quien en el año 2000 ganó un premio por "hacer levitar una rana viva utilizando campos magnéticos extremadamente fuertes" y en 2010 recibió el Nobel de Física (el de verdad) por sus descubrimientos sobre el grafeno.

España también se ha alzado con varios de estos premios. En 2018, un equipo de la Universidad de València recibió un premio por un trabajo sobre "la frecuencia, la motivación y los efectos de gritar y maldecir mientras se conduce". Es decir, sobre por qué alguna gente insulta cuando está al volante. En 2021 también se premió una investigación española que se había dedicado a analizar las bacterias presentes en los chicles tirados en las aceras de todo el mundo y a estudiar cómo esto reflejaba el estado de la microbiota de la población local. Y en 2023 se reconoció un curioso trabajo de la Universidad de Vigo sobre cómo "la vida sexual de las anchoas genera pequeñas turbulencias en el mar". Barcelona también logró alzarse con un premio en 2007 gracias a un estudio de la Universitat de Barcelona en el que se demostró que las ratas también puedes distinguir entre distintos idiomas humanos.