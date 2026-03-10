Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránYolanda DíazAlimentaciónMercadonaArmamentoIkeaRodaliesDonald TrumpPrecio diéselbonÀreaEncuestas Castilla y LeónJoan LaportaRenta 2026Cambio de hora 2026
instagramlinkedin

En mes y medio

El Govern eleva hasta los 110 millones de euros la inversión en Rodalies tras el accidente de Gelida

La consellera Paneque se ha mostrado "satisfecha", aunque admite que el nivel de mantenimiento de la red ferroviaria "no era el adecuado"

El Govern cifra en 100 millones de euros las actuaciones de emergencia de Rodalies

Transportes y Territori sacan pecho sobre Rodalies: "Hemos hecho en semanas el trabajo de todo un año"

Técnicos de Adif trabajando en una franja de tierra junto a las vías de Rodalies.

Técnicos de Adif trabajando en una franja de tierra junto a las vías de Rodalies. / ACN

Pau Lizana Manuel

Pau Lizana Manuel

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las obras de emergencia que se realizan en la red de Rodalies después de la crisis desatada por el accidente de Gelida ya han supuesto un desembolso de más de 110 millones de las arcas públicas, según ha explicado este martes la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Es una cifra considerablemente superior a los entre "80 y 90 millones de euros" que la propia consellera, junto al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, facilitaron a mediados del pasado mes de febrero.

Estos números responden únicamente a lo invertido en obras de emergencia, es decir, actuaciones sobrevenidas tras el accidente de Gelida y no a obras que ya estaban en marcha –como el desdoblamiento de la R3– o las que están programadas hace meses –como la de los túneles del Garraf que empieza este próximo lunes–.

Son, según las últimas cifras facilitadas por Adif en febrero, cerca de 700 actuaciones que han supuesto el despliegue de 400 trabajados de la empresa responsable de la infraestructura de Rodalies en el entramado ferroviario catalán. Además de actuar sobre algunos de los puntos delicados ya conocidos de la red, el despliegue de estos operarios ha permitido hacer "una auditoría" exhaustiva, por lo que las obras y los puntos tratados han ido aumentando a medida que avanzaban las semanas.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de esta semana, Paneque también ha explicado que, aprovechando los cortes en el servicio provocados por estas obras de emergencia, se ha decidido adelantar algunas actuaciones ya planificadas para más adelante. Es lo que ha sucedido por ejemplo, en los túneles de Toses y de Ribes de Freser del tramo transpirenaico de la R3. Adif decidió adelantar unas obras que se preveían inicialmente para 2027 y retrasó la previsión de la reapertura de este punto de la línea hasta abril de este año.

Noticias relacionadas y más

Mantenimiento inadecuado

La consellera ha dicho, por otra parte, sentirse "satisfecha" con el esfuerzo económico del Estado para tratar de poner fin a los retrasos y los cortes que se han sucedido en la red de Rodalies, aunque ha admitido que si se ha necesitado destinar tanto dinero ante la crisis, es porque el mantenimiento previo "no había sido el adecuado". "Es una reflexión conjunta que Adif y el Ministerio de Transportes también hace suya", ha defendido la titular de Territori.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. Detenido el propietario de una empresa de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar por explotación laboral
  3. Mònica, 22 años, adicta a los ansiolíticos: 'Buscaba la pastilla como una yonqui
  4. La llegada de una dana presagia varios días de lluvias, inestabilidad atmosférica y bajada de las temperaturas en España
  5. Educació pacta con CCOO y UGT una subida de 3.000 euros anuales para los profesores, pero Ustec se desmarca y mantiene las huelgas
  6. Restablecida la circulación de trenes en la R2 y la R2 Sud entre el Prat de Llobregat y Gavà tras una avería en la infraestructura
  7. Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
  8. Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador

El Govern encarga estudios sobre la viabilidad de la climatización en las aulas

El Govern encarga estudios sobre la viabilidad de la climatización en las aulas

La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: "Ellas ya practicaban un modelo sostenible"

Detenido un vecino de Polinyà por empujar a su pareja desde un cuarto piso

Detenido un vecino de Polinyà por empujar a su pareja desde un cuarto piso

El Govern eleva hasta los 110 millones de euros la inversión en Rodalies tras el accidente de Gelida

El Govern eleva hasta los 110 millones de euros la inversión en Rodalies tras el accidente de Gelida

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para el padre de las jóvenes de Terrassa asesinadas en Pakistán por negarse a un matrimonio forzoso

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para el padre de las jóvenes de Terrassa asesinadas en Pakistán por negarse a un matrimonio forzoso

Ustec y Aspepc no aceptan el acuerdo de Educació y mantienen la huelga: fechas y claves

Ustec y Aspepc no aceptan el acuerdo de Educació y mantienen la huelga: fechas y claves

Las agresiones a médicos baten récords en 2025, con 879 ataques: "Me puse en posición fetal para protegerme, pero siguió dándome patadas"

Las agresiones a médicos baten récords en 2025, con 879 ataques: "Me puse en posición fetal para protegerme, pero siguió dándome patadas"

Los médicos detectan un caso clínico "muy inusual": una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual

Los médicos detectan un caso clínico "muy inusual": una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual