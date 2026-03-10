El Govern eleva hasta los 110 millones de euros la inversión en Rodalies tras el accidente de Gelida

Las obras de emergencia que se realizan en la red de Rodalies después de la crisis desatada por el accidente de Gelida ya han supuesto un desembolso de más de 110 millones de las arcas públicas, según ha explicado este martes la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Es una cifra considerablemente superior a los entre "80 y 90 millones de euros" que la propia consellera, junto al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, facilitaron a mediados del pasado mes de febrero.

Estos números responden únicamente a lo invertido en obras de emergencia, es decir, actuaciones sobrevenidas tras el accidente de Gelida y no a obras que ya estaban en marcha –como el desdoblamiento de la R3– o las que están programadas hace meses –como la de los túneles del Garraf que empieza este próximo lunes–.

Son, según las últimas cifras facilitadas por Adif en febrero, cerca de 700 actuaciones que han supuesto el despliegue de 400 trabajados de la empresa responsable de la infraestructura de Rodalies en el entramado ferroviario catalán. Además de actuar sobre algunos de los puntos delicados ya conocidos de la red, el despliegue de estos operarios ha permitido hacer "una auditoría" exhaustiva, por lo que las obras y los puntos tratados han ido aumentando a medida que avanzaban las semanas.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de esta semana, Paneque también ha explicado que, aprovechando los cortes en el servicio provocados por estas obras de emergencia, se ha decidido adelantar algunas actuaciones ya planificadas para más adelante. Es lo que ha sucedido por ejemplo, en los túneles de Toses y de Ribes de Freser del tramo transpirenaico de la R3. Adif decidió adelantar unas obras que se preveían inicialmente para 2027 y retrasó la previsión de la reapertura de este punto de la línea hasta abril de este año.

Mantenimiento inadecuado

La consellera ha dicho, por otra parte, sentirse "satisfecha" con el esfuerzo económico del Estado para tratar de poner fin a los retrasos y los cortes que se han sucedido en la red de Rodalies, aunque ha admitido que si se ha necesitado destinar tanto dinero ante la crisis, es porque el mantenimiento previo "no había sido el adecuado". "Es una reflexión conjunta que Adif y el Ministerio de Transportes también hace suya", ha defendido la titular de Territori.