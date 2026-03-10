Catalunya recorta el parque natural de Prades para alcanzar el consenso territorial: "Ahora es un proyecto más realista"

La existencia del parque natural de las Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena –este será el nombre completo– será oficial en verano. Este espacio natural es el primero de los cinco nuevos parques que el Govern anunció que pretendía crear.

El de Prades será el 15º parque natural de Catalunya y el primero que se declara en los últimos 10 años, pero será menos ambicioso de lo previsto, a cambio de nacer con mucho más consenso territorial de lo esperado. Este mes de marzo, según ha comunicado el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, se publicará el texto de constitución del área protegida en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Este penúltimo paso llega después de que en las últimas semanas se hayan recogido más de 851 aportaciones y alegaciones. Algunas de ellas se centraban en las fronteras, en la gobernanza, en las actividades agrarias y forestales y en la compatibilidad del desarrollo económico y el uso público con la existencia del parque.

Una de las visitas de la consellera Paneque a las Muntanyes de Prades. / Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

"La mayor parte de las alegaciones han sido aceptadas total o parcialmente y se han integrado en los documentos finales", ha destacado el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur, este martes desde Alcover (Alt Camp).

Puntos de fricción

Esta cuestión, la convivencia entre la existencia de las normas de un parque natural y la actividad rural y el día a día de los municipios integrados en la zona protegida, ha sido uno de los aspectos clave a la hora de desarrollar el proceso de creación del parque natural que culmina ahora en este texto definitivo.

"Todo se ha hecho teniendo en cuenta la opinión de ayuntamientos y agentes del territorio en un proceso participativo que ha incluido a todo el mundo: desde ecologistas a payeses", subraya Vilahur. "Hemos recogido una amplia diversidad de visiones y expectativas sobre el futuro espacio y todo ello ha generado un diálogo muy rico para el proyecto", resume.

Menos hectáreas de las previstas

El nuevo parque tendrá una superficie de 38.900 hectáreas, pese a que inicialmente la cifra se situaba en torno a las 43.700. Fuentes del Ejecutivo explican que la extensión se ha rebajado para lograr un mayor consenso territorial: "Estos cambios contribuyen a hacer un proyecto más realista, consensuado y coherente con las necesidades del territorio".

En esta línea, también se han incluido regulaciones flexibles del uso público, para permitir prácticas como la escalada y el vuelo libre, y medidas de apoyo a la actividad ganadera, agrícola y forestal. Por ejemplo, se prevé firmar contratos agrarios de servicios ecosistémicos. Es decir, que los payeses reciban dinero a cambio de que la biodiversidad sea compatible con su trabajo.

El número de municipios incluidos en el parque pasa de 24 a 22. Se trata de Prades, Vilanova de Prades, Capafonts, La Febró, Arbolí, L’Albiol, Mont-ral, La Pobla de Cérvoles, El Vilosell, Vallclara, Vimbodí i Poblet, L’Espluga de Francolí, Montblanc, Vilaverd, La Riba, Alcover, La Selva del Camp, L’Aleixar, Vilaplana, Alforja, Cornudella de Montsant y Ulldemolins.

Bosques singulares

El futuro espacio natural protegido también incluye dos reservas naturales: la de Els Motllats y la de Plans, para proteger hábitats y especies especialmente vulnerables. En las montañas de Prades, el paisaje combina los bosques mediterráneos con los centroeuropeos e, incluso, boreales, lo convierte al espacio en único.

En total, se han llegado a identificar 4.000 especies y 95 hábitats diferentes, 19 de los cuales son de interés comunitario europeo. Lo más llamativo son los bosques de roble melojo (Quercus pyrenaica), la única comunidad de esta especie que existe en Catalunya, así como las arboledas de pino salgareño (Pinus nigra), además de los más de 50 tipos de orquídea que se encuentran en los prados de la zona. En cuanto a la fauna, se pueden observar grandes rapaces, como el búho real y el águila perdicera, así como invertebrados acuáticos como el amenazado cangrejo de río autóctono.

Plan de protección

El parque entrará en vigor en verano con el Plan de Protección obligatorio aprobado. A día de hoy, muchos parques naturales históricos gestionados por la Generalitat no disponen aún de este documento, pese a ser necesario para la gestión de las áreas naturales. En el caso de Prades, las medidas de consenso con los sectores implicados se incluyen en este Plan de Protección. Lo que no está previsto es que se permita ningún parque eólico en las fronteras del parque.

Con las Muntanyes de Prades a punto de ser ya espacio oficial, el Govern trabaja ya en el que será el siguiente parque natural catalán: el de L'Albera, en el Alt Empordà. La conselleria ha puesto en marcha los primeros trámites y ha abierto el proceso de diálogo previo, pero todavía no hay un calendario para definir el futuro de este espacio. Los otros parques pendientes serán el Garraf, Alta Garrotxa y el Montsec.