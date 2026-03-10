El Govern destina 390 millones a la escuela concertada

Un día después de cerrar un pacto "histórico" con los sindicatos para aumentar el sueldo a los docentes de la escuela pública y dotar de recursos a los centros para que sea más inclusivos, el Govern ha cerrado este martes un acuerdo para la mejora de los recursos que recibe en Catalunya la escuela concertada, financiada con fondos públicos pero de titularidad privada. La inyección económica, que tiene por objetivo hacer frente a la "infrafinanciación" de estos centros, ascenderá a 391 millones de euros hasta 2030. La escuela concertada, en teoría y por ley, debería ser gratuita para las familias. En la práctica no lo es por varios motivos. Entre ellos, una financiación pública insuficiente, según asegura el sector. Las familias aportan unas cuotas que, en teoría, son voluntarias.

El president, Salvador Illa, ha suscrito el acuerdo en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat con los representantes de las patronales del sector. El lunes firmó un pacto cerrado con los sindicatos CCOO y UGT para subir el salario de los docentes catalanes, reducir las ratios y mejorar la atención a la escuela inclusiva. El pacto, calificado de "histórico" por el Govern, supondrá para los docentes un aumento del 30% del complemento específico progresivo en cuatro años, un pago de 50 euros por noche para los días de colonias, 300 millones para la escuela inclusiva y la disminución de ratios en todas las etapas. Illa aseguró que el acuerdo es el "más ambicioso" al que se ha llegado nunca en educación.

Los 391 millones que aportará el Govern a la escuela concertada entre 2026 y 2030 se distribuirán en tres áreas: gastos de funcionamiento (193,1 millones), dotaciones de plantillas (155,9 millones) y financiación de las ayudas para material escolar (las llamadas 'mochilas escolares', con 41,9 millones).

Durante su intervención, Illa ha destacado que este acuerdo es "histórico", ya que supondrá el primer aumento de plantillas en la escuela concertada desde el curso 1995-96, y ha puesto en valor que da continuidad al firmado el lunes con CCOO y UGT para la red pública. Los sindicatos mayoritarios (Ustec y Professors de Secundària-Aspepc) se desmarcaron por considerarlo insuficiente y mantienen las convocatorias de huelga para la semana del 16 de marzo.

Subir el nivel educativo

"Hay que ser ambicioso y tener actitud transformadora. Las cosas no cambian de un día para otro ni en un curso, pero estoy convencido de que veremos resultados positivos a final de curso y que entre todos situaremos el nivel educativo de Catalunya a la altura de lo que es capaz", ha dicho Illa, informa Efe. Este acuerdo de financiación de la escuela concertada beneficiará a los 345.000 alumnos, 20.000 docentes y 700 escuelas. El acuerdo ha sido suscrito con las patronales de la escuela concertada, FECC, AEC, APSEC, FCCE y la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Catalunya.

Un reciente estido elaborado por EsadeEcPol, pone de manifiesto que, en España, hay un 13% del alumnado de la concertada que no paga cuotas mientras que un 18% realiza una contribución económica muy baja (menos de 20 euros al mes por alumno). En el lado opuesto, el 10% del alumnado de la concertada asume el 45% del gasto total. Según el informe, Catalunya, Madrid y Euskadi concentran el grueso de las cuotas (70% del total) que pagan las familias por la educación concertada, un sistema educativo que abarca desde infantil a secundaria (3 a 16 años) y que está vigente desde los años 80. En la actualidad, aunque con un reparto desigual, este tipo de educación acapara al 30% del alumnado mientras que la red pública absorbe al 67% y apenas un 4% está matriculado en centros privados autofinanciados.