El Govern encarga estudios sobre la viabilidad de la climatización en las aulas

A pocas horas de firmar un acuerdo para mejorar la situación laboral de los docentes catalanes y de destinar 390 millones de euros a la escuela concertada, el Govern ha acordado apretar el acelerador en un asunto que se ha cronificado y que afecta al bienestar de alumnos y profesores: la temperatura en las aulas. El Consell Executiu ha acordado, a propuesta del Departament d'Educació i FP, impulsar los estudios necesarios para comenzar a avanzar en la definición de futuras actuaciones de climatización en el parque de centros educativos de titularidad de la Generalitat. "Estas futuras actuaciones deben orientarse a asegurar el confort térmico del alumnado y del personal, garantizar la calidad del aire interior y perseguir la sostenibilidad y eficiencia energética de los edificios", subraya el Ejecutivo de Salvador Illa.

El Govern considera que necesita disponer de una base sólida de análisis y conocimiento en tres ámbitos: la elaboración de estudios técnicos, la prospección de mercado y el análisis de diferentes modelos de gestión. Estos estudios, apunta, deben permitir "evaluar la viabilidad técnica y económica de una serie de actuaciones, hacer prospección de mercado, estudiar y comparar diferentes modelos de gestión posibles, con el objetivo de identificar la opción más eficiente, sostenible y alineada con el interés público, incluyendo la posibilidad de realizar algún proyecto piloto".

Los estudios, de carácter previo y técnico, se encargarán a Infraestructures.cat, la sociedad pública que tiene como objeto elaborar estudios y proyectos y prestar asesoramiento y asistencia en la gestión de los edificios.

Mientras tanto, el Departament d'Educació continúa impulsando actuaciones mitigadoras de los efectos de los picos de calor en los centros educativos, e incorpora sistemas de climatización de frío y calor en todos los nuevos proyectos de centros educativos.