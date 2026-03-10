Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránYolanda DíazAlimentaciónMercadonaArmamentoIkeaRodaliesDonald TrumpPrecio diéselbonÀreaEncuestas Castilla y LeónJoan LaportaRenta 2026Cambio de hora 2026
instagramlinkedin

Consell Executiu

El Govern encarga estudios sobre la viabilidad de la climatización en las aulas

El Ejecutivo quiere acelerar en la solución de los problemas de calor y frío que afectan a las escuelas catalanas

La ley es más exigente con la temperatura en las granjas que en las aulas: "Son más importantes los pollos que los niños"

Un ventilador en un aula de un colegio de Barcelona.

Un ventilador en un aula de un colegio de Barcelona. / Manu Mitru

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A pocas horas de firmar un acuerdo para mejorar la situación laboral de los docentes catalanes y de destinar 390 millones de euros a la escuela concertada, el Govern ha acordado apretar el acelerador en un asunto que se ha cronificado y que afecta al bienestar de alumnos y profesores: la temperatura en las aulas. El Consell Executiu ha acordado, a propuesta del Departament d'Educació i FP, impulsar los estudios necesarios para comenzar a avanzar en la definición de futuras actuaciones de climatización en el parque de centros educativos de titularidad de la Generalitat. "Estas futuras actuaciones deben orientarse a asegurar el confort térmico del alumnado y del personal, garantizar la calidad del aire interior y perseguir la sostenibilidad y eficiencia energética de los edificios", subraya el Ejecutivo de Salvador Illa.

El Govern considera que necesita disponer de una base sólida de análisis y conocimiento en tres ámbitos: la elaboración de estudios técnicos, la prospección de mercado y el análisis de diferentes modelos de gestión. Estos estudios, apunta, deben permitir "evaluar la viabilidad técnica y económica de una serie de actuaciones, hacer prospección de mercado, estudiar y comparar diferentes modelos de gestión posibles, con el objetivo de identificar la opción más eficiente, sostenible y alineada con el interés público, incluyendo la posibilidad de realizar algún proyecto piloto".

Los estudios, de carácter previo y técnico, se encargarán a Infraestructures.cat, la sociedad pública que tiene como objeto elaborar estudios y proyectos y prestar asesoramiento y asistencia en la gestión de los edificios.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, el Departament d'Educació continúa impulsando actuaciones mitigadoras de los efectos de los picos de calor en los centros educativos, e incorpora sistemas de climatización de frío y calor en todos los nuevos proyectos de centros educativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL