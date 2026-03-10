Bragi Guðbrandsson: “La implementación del modelo Barnahus nunca ha sido como aquí. Lo que han logrado en Catalunya es realmente notable”

Hace unas semanas Save the Children celebró el primer Congreso Internacional Barnahus en España, un hito histórico para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual. El encuentro permitió compartir evidencias, buenas prácticas y retos pendientes, y reforzó el compromiso de las instituciones para avanzar hacia un sistema que proteja de forma genuina y efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

España se encuentra en un momento clave para la consolidación del modelo Barnahus (casa de los niños en islandés). Catalunya fue el primer territorio en adaptar este modelo, con la apertura de la primera Barnahus en Tarragona en 2020. Desde entonces, el despliegue ha avanzado de forma significativa y actualmente el territorio cuenta con 14 Barnahus operativas, que han demostrado resultados muy positivos.

Bajo el título Cuando la justicia está a la altura de la infancia, el evento, organizado por Save the Children con la colaboración de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya y con el apoyo de Fundación “la Caixa”, reunió en Barcelona a algunas de las voces internacionales más influyentes en la protección de los niños y niñas contra la violencia sexual y en la promoción de un sistema judicial adaptado a la infancia.

Entre ellos destaca Bragi Guðbrandsson, miembro del Comité de los Derechos del Niño y la Niña de Naciones Unidas desde 2019 y director general de la Agencia de Protección Infantil de Islandia entre 1995 y 2019, donde impulsó la creación de la primera Barnahus del mundo.

En esta entrevista hablamos con el fundador del modelo Barnahus:

¿Por qué cree que son necesarios eventos como el Congreso Internacional Barnahus y cuál es su propósito?

Es muy apropiado que Barcelona sea la sede de la primera conferencia internacional en España. Lo que han logrado en Catalunya es realmente notable. La implementación del modelo Barnahus nunca ha sido como aquí. Las 14 Barnahus que han creado en solo unos años son absolutamente increíbles. El modelo está ahora presente en más de 30 países de Europa, y este desarrollo aquí es bastante único. Por lo tanto, este es un lugar perfecto para celebrar conferencias internacionales, sobre todo porque tienen mucho que compartir con otros países.

Usted es el fundador del modelo. ¿Cómo se siente al verlo expandirse por toda Europa? ¿Alguna vez imaginó que llegaría tan lejos cuando lo puso en marcha?

Cuando empecé y vi los resultados, cómo cambiaba la vida de los niños víctimas de abusos sexuales, me convencí de que era un modelo que debía difundirse por todo el mundo, para que los niños y niñas de todas partes pudieran beneficiarse de él. Tras nuestra primera evaluación, dos años después de la apertura [en Reikiavik], supe que esta sería mi misión: defender el modelo Barnahus. Ha sido un desarrollo maravilloso. Ha sido un trabajo duro, pero cada minuto ha valido la pena. No podría estar más feliz.

Actualmente, el modelo Barnahus se está aplicando, o se encuentra en proceso de aplicación, en varios países europeos. ¿Cuáles diría usted que son los obstáculos más comunes que se han encontrado durante el proceso de aplicación? ¿Cómo se pueden superar?

Hay múltiples obstáculos. El principal reto es conseguir que los diferentes organismos trabajen juntos. En la mayoría de los países, el mayor obstáculo es el sistema judicial —los jueces y el poder judicial— y su integración en una estructura más amplia junto con los servicios de salud y la protección de la infancia. Los tribunales son instituciones independientes, por lo que es de esperar. El sistema necesita tiempo para comprender que obtener el testimonio del niño, que es fundamental para todos los sectores, debe hacerse sin revictimizarlo y sin contaminar las pruebas. Esto requiere una estrecha colaboración. Una vez que los jueces y el poder judicial comprenden esto, suelen mostrarse muy abiertos, flexibles e incluso entusiastas. En muchos países, desempeñan un papel fundamental para que el sistema funcione.

¿Qué recomendaciones ha formulado el Comité de los Derechos del Niño a España sobre cómo proteger a la infancia de la violencia sexual?

El Comité elogió encarecidamente la reforma legal de España, especialmente la Ley Orgánica 8/2021 y la legislación posterior, porque introduce los principios fundamentales de un enfoque multisectorial, centrado en el niño. En este contexto, el Comité formuló varias recomendaciones muy específicas sobre Barnahus.

La recomendación más importante es que Barnahus se implante en toda España para que todos los niños y niñas puedan acceder a él. En segundo lugar, las reformas estructurales del poder judicial deben reforzar y apoyar el desarrollo de Barnahus, incluida la creación de secciones judiciales específicas para la violencia doméstica y el maltrato infantil. Estas reformas deben facilitar el modelo y no crear obstáculos para su aplicación.

¿Desea añadir algo más?

Noticias relacionadas