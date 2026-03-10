En negociación
Los bonos gratis de Rodalies caducan el próximo domingo 15: la Generalitat negocia una prórroga con Renfe y Transportes
La consellera Paneque asegura que la medida se prorrogará "hasta que todo el servicio esté abierto", pero no ha aprobado la resolución para alargarla más allá del próximo domingo
La Generalitat está decidida a alargar los bonos gratuitos de Rodalies y Regionals "hasta que Rodalies funcione de manera sostenida". Así lo ha defendido este martes la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que, sin embargo, no ha confirmado todavía si la gratuidad del servicio se prorrogará más allá de este domingo 15 de marzo, cuando caducan todos los títulos bonificados.
"Estamos en un proceso de diálogo con Renfe y el ministerio [de Transportes]", ha asegurado la titular de Territori, que prevé detallar "en los próximos días" con qué condiciones se dará, si es que llega a darse, la prórroga de la gratuidad. Desde el accidente de Gelida, que hizo aflorar cientos de deficiencias en el entramado ferroviario catalán y provocó graves cortes y restricciones de velocidad en gran parte de las líneas de Rodalies, los usuarios han podido adquirir bonos de 10 viajes de manera ilimitada para ahorrarse el coste de los títulos habituales.
En un primer momento, la medida tenía que durar un mes desde el día que se implantó –es decir, del 24 de enero al 24 de febrero–. Sin embargo, a los pocos días de entrar en funcionamiento la medida, el Govern decidió alargar la gratuidad hasta el 15 de marzo, ya con la previsión de ir renovando la resolución hasta que Rodalies retomara el pulso.
Ahora, los usuarios viven con cierta inquietud la posibilidad de que se levante una medida en una red de Rodalies que todavía presenta grandes deficiencias y donde todavía hay unas 200 limitaciones temporales de velocidad pese a que Adif y Transportes ya hayan invertido más de 110 millones de euros en obras de emergencias.
El caso de Tortosa
El caso es especialmente grave entre los usuarios del Avant entre Tortosa y Cambrils. Los pasajeros que necesitan desplazarse entre ambas localidades disfrutan, normalmente, de tarifas de Regionals y no de Alta Velocidad –ya que su tren discurre únicamente, de hecho, por vías de velocidad convencional–. Sin embargo, al tratarse de un tren Avant, deben necesariamente reservar un asiento con antelación.
Hasta ahora, lo habían podido hacer introduciendo el código de uno de los cartones gratuitos de Rodalies en la web, pero como todos estos títulos están caducados más allá del lunes, los usuarios no pueden asegurarse un sitio en estos trenes.
Deberá verse, por otra parte, como influye en la posible prórroga de la gratuidad las obras planificadas en los túneles del Garraf, que tienen que empezar este próximo lunes.
