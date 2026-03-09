El vertedero de Santa Quitèria, en Vilanova del Vallès, acumula de nuevo residuos no autorizados

Las irregularidades se repiten en el vertedero de Santa Quitèria, en Vilanova del Vallès, muy cerca del curso del río Besòs. En las últimas semanas, el cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat detectó de nuevo la presencia de residuos que no están permitidos en estas instalaciones. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, los Rurals, tras acreditar la mala praxis reiterada, avisaron a la Agència de Residus de Catalunya (ARC) para que abriera un expediente a la empresa, Gestora de Runes del Vallès, que forma parte del grupo Acciona.

El depósito de Santa Quitèria está pensado para recibir escombros de la construcción, un tipo de residuo que representa más del 40% de los que se generan en Catalunya. Entre estos desechos, suelen incluirse materiales como hormigón, ladrillos, cerámica, piedras y tierra. No obstante, en este vertedero del Vallès, el cuerpo de Agents Rurals constató la presencia de plásticos y otros restos no permitidos. La comprobación se realizó a través de varias inspecciones y en todas ellas se encontraron 'impropios', que es como se catalogan los residuos que no deberían admitirse en un depósito especializado.

No es la primera vez que el vertedero incumple la ley: Gestora de Runes del Vallès ya fue sancionada hace un año por lo mismo

A partir de ahora, las próximas acciones dependerán de la ARC, que hace poco más de un año ya impuso una sanción de 100.000 euros a la compañía expedientada por irregularidades en la gestión de los residuos en el mismo recinto. Entonces, la Agència optó por cerrar de forma preventiva el depósito hasta que no se retiraran los plásticos y los elementos que no debían almacenarse en la infraestructura. Sin embargo, al cabo de un tiempo la actividad se retomó y no hubo más sanciones. La empresa se expone a una sanción similar o mayor y a otro cierre temporal de la actividad.

Aviso de los vecinos

En Vilanova del Vallès, los Rurals actuaron tras el aviso de los vecinos, que alertaron de la presencia de plásticos y otros elementos entre los escombros de la construcción. El problema de incluir 'impropios' en la mezcla es que pueden contaminar los suelos, en caso de que la arena obtenida después del proceso de reciclaje se deje en el medio natural.

Los vecinos advierten de mal olor pese a que en teoría solo se deberían admitir escombros de la construcción

La asociación Recuperem Santa Quitèria, además, que califica los hechos como un "atentado medioambiental", se queja también del mal olor, una consecuencia que raramente debería tener lugar en un vertedero pensado para residuos de la construcción. Fuentes cercanas a la investigación detallan que también se encontró basura genérica, del contenedor gris, en el vertedero, lo que explicaría los episodios de mal olor.

Cabe señalar que el vertido de estos residuos no autorizados complica el posterior reciclaje que se lleva a cabo en las plantas de tratamiento. Normalmente, a partir de los desechos procedentes de las obras, se obtienen gravas y otros materiales que se utilizan de nuevo para la construcción, por ejemplo para los fundamentos de un edificio o para el compactado de calles y plazas. En otras ocasiones, los residuos se trituran y se usan para llenar de tierra terrenos excavados por canteras.

Fuentes conocedoras del caso detallan a este diario que la acumulación de residuos no permitidos en los vertederos ideados para escombros es una práctica habitual en diferentes depósitos de Catalunya. El episodio recuerda a la trama que descubrió la Guardia Civil en un vertedero de Seva (Osona) y que destapó EL PERIÓDICO: en este enclave se arrojaron durante años residuos tóxicos no autorizados, aunque el espacio estaba preparado para recibir únicamente, como en Santa Quitèria, restos de la construcción.