Tráfico refuerza esta semana los controles sobre el uso del cinturón y de las sillitas

La Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica esta semana la vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil, las sillitas, en una campaña que se prolongará hasta el domingo y que se desarrollará tanto en vías urbanas como interurbanas.

Durante esta semana, según informa la DGT en un comunicado, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con policías autonómicas y municipales que se incorporen a la iniciativa, aumentarán los controles sobre el uso de los sistemas de seguridad, con especial atención a todos los ocupantes del vehículo, sin importar si viajan en los asientos delanteros o traseros.

Para complementar los controles presenciales, se intensificará también la vigilancia desde el aire y a través de los sistemas automatizados de vigilancia con cámaras, instaladas tanto en vías convencionales como de alta ocupación.

En una campaña similar, en marzo de 2025, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló 448.494 vehículos y detectó 6.409 personas que viajaban sin dispositivos de seguridad. En el ámbito urbano, participaron 467 ayuntamientos de 43 provincias, cuyas policías locales controlaron 198.696 vehículos y tramitaron 3.712 denuncias.

157 muertos sin cinturón o sin sillita en 2025

Los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes de un vehículo de lesiones en siniestro de tráfico.

El uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento alcanzando la máxima efectividad en los vuelcos y disminuyendo la mortalidad en un 77 %. En vías urbanas, la posibilidad de resultar herido grave o fallecer es cinco veces menor con el cinturón puesto.

En 2025, y con datos provisionales a 24 horas en vías interurbanas, 157 personas fallecidos en turismos y furgonetas no llevaban puesto el cinturón o el SRI en el momento del siniestro.

Se calcula que se podrían evitar 900 muertes al año en Europa si el 99 % de conductores y ocupantes utilizarán de forma adecuada los sistemas de retención, según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO).

En el caso de los niños, la utilización de las sillitas es aún más importante, ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios.

En España es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 centímetros utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso, siendo recomendable hasta los 150 centímetros.