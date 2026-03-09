A partir de mayo
Renfe invierte 4,8 millones para mejorar la accesibilidad en una quincena de estaciones de Rodalies
En una primera fase se actuará en Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni y Sitges
Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya
Rodalies cortará parcialmente los túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
Renfe realizará obras para “mejorar la accesibilidad y el confort” en una quincena de estaciones entre este año y el próximo. El plan prevé “actuaciones de alto impacto” a partir del próximo mayo y contará con una inversión de 4,8 millones de euros. En una primera fase (1,26 millones) se actuará en Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni y Sitges. En todas ellas los trabajos estarán destinados a mejorar el estado del vestíbulo y la iluminación. En Sabadell Sud, además, se mejorará el acceso a la estación, y en Sant Celoni se actuará sobre el acceso al andén, según ha explicado Renfe en una nota de prensa.
En fases posteriores se ejecutarán obras en Castellbisbal, Martorell Central, Sant Vicenç de Calders, L'Hospitalet de Llobregat y Gavà.
Renfe ha detallado que para la valoración, elección y priorización de las actuaciones ha tenido en cuenta el impacto en los viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y su duración, así como la posibilidad de ejecutar soluciones estandarizadas en varias estaciones.
A corto plazo
Según la operadora, se trata de obras que generarán “mejoras significativas a corto plazo” y que requieren una inversión reducida, de escasa complejidad técnica y con un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio.
Las actuaciones previstas en Catalunya forman parte de un plan a nivel estatal que contempla una inversión total de 24,8 millones de euros. Catalunya, junto con Madrid, son las zonas con mayor inversión prevista, con 4,8 millones de euros cada una.
