Portugal ratifica el AVE a Galicia un año antes que el trazado por Extremadura, que deberá esperar otros ocho

Portugal ha confirmado que la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y Oporto llegará antes que la línea que debe unir Madrid y Lisboa por Extremadura. El Gobierno portugués ha situado 2033 como horizonte para el eje atlántico con Galicia, mientras que mantiene 2034 como fecha prevista para la conexión entre las capitales ibéricas, lo que implica que el trazado que discurre por la comunidad extremeña deberá esperar todavía unos ocho años para completarse.

Cabe recordar que, dentro de dos años, el proyecto del AVE Madrid-Lisboa cumplirá cuatro décadas desde que se anunció por primera vez en 1988, entonces con una previsión final para 1995.

Las últimas fechas las ha ofrecido el primer ministro portugués, Luís Montenegro, durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en La Rábida (Huelva). En su intervención ha explicado que ya están "creadas las bases" para que la alta velocidad entre Lisboa y Madrid pueda estar finalizada en 2034.

Montenegro ha destacado además que las obras del corredor ferroviario entre Lisboa, Oporto y Vigo se encuentran en marcha y ha confiado en que el calendario previsto pueda cumplirse. "En 2033 pensamos que esta línea de AVE estaría concluida", ha indicado.

Luís Montenegro, Pedro Sánchez y Jose Manuel Albares durante la Cumbre Ibérica. / MINISTERIO DE EXTERIORES

Sobre la conexión entre Lisboa y Madrid, ha señalado que los estudios continúan avanzando y que ya existe un tramo ejecutado entre Évora y la frontera española, que constituye "una parte importante del trazado portugués". Según ha explicado, ese avance permite considerar que "están creadas las bases para que en 2034 pueda existir esta conexión entre Lisboa y Madrid".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presente también en la comparecencia posterior a la cumbre, ha reconocido que algunas de las conexiones ferroviarias entre ambos países "tienen que acelerarse y agilizarse" y ha expresado el "compromiso" del Ejecutivo para avanzar en estas infraestructuras, pero no ha dado detalles.

En este sentido, ha señalado que varios de estos proyectos están vinculados a iniciativas internacionales compartidas por España y Portugal, como la organización del Mundial de fútbol de 2030, aunque no ha cuestionado los plazos expuestos por el primer ministro portugués. De hecho, ya es obvio que los asistentes al Mundial desde Madrid no lo harán en alta velocidad.

Un retraso pactado con Bruselas

El horizonte de 2034 para completar la alta velocidad entre Madrid y Lisboa no es nuevo. El pasado octubre, los gobiernos de España y Portugal firmaron con la Comisión Europea una Decisión de Ejecución que fija nuevos hitos para el corredor ferroviario del suroeste ibérico y que retrasa hasta ese año la conexión completa de alta velocidad entre ambas capitales.

Ese documento establece una puesta en servicio en dos fases. La primera llegará en 2030, cuando esté operativo el tramo Madrid-Badajoz y exista ya conexión ferroviaria continua con Portugal. En ese momento, el viaje entre Lisboa y Madrid podrá realizarse en torno a cinco horas mediante tren convencional.

La segunda fase se sitúa en 2034, cuando se completen los tramos de alta velocidad pendientes en ambos países y el tiempo de viaje se reduzca a unas tres horas. Esa mejora dependerá, entre otras actuaciones, de la construcción de la nueva línea de alta velocidad entre Lisboa y Évora y de las conexiones definitivas en la frontera entre Caia, Elvas y Badajoz.

El proyecto forma parte de la Red Básica de Transporte Europea dentro del Corredor Atlántico, con un trazado que conecta Lisboa, Évora, Caia, Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia, Talayuela y Madrid. Para su desarrollo se han destinado fondos europeos tanto al tramo portugués como al español, con cientos de millones de euros invertidos en la última década.

Bruselas considera esta conexión uno de los proyectos estratégicos para mejorar la movilidad en la península ibérica y reducir los tiempos de viaje entre ambas capitales, actualmente cubiertos por más de cuarenta vuelos diarios.

Críticas desde Extremadura

El retraso hasta 2034, suscrito con Europa, generó numerosas críticas en Extremadura. La Junta de Extremadura, respaldada por organizaciones empresariales y sociales, reclamó que la alta velocidad entre Madrid y la frontera portuguesa esté operativa en 2030 y por la nueva plataforma, no por la vía convencional.

"Queremos hechos, licitaciones, adjudicaciones, maquinaria, ritmo y resultados. Ni promesas ni excusas", suscribió el Gobierno regional.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió que el objetivo debe ser adelantar la conexión todo lo posible. Por su parte, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, consideró "crucial" completar el enlace ferroviario entre las dos capitales ibéricas y recordó que la capital portuguesa sigue siendo la única gran capital europea que no cuenta con una conexión ferroviaria de alta velocidad internacional.

Mientras tanto, representantes empresariales y plataformas que impulsan el desarrollo del suroeste ibérico vienen insistiendo en la necesidad de acelerar las obras para que el corredor ferroviario Madrid-Lisboa pueda entrar en funcionamiento lo antes posible y reforzar la cohesión territorial y económica entre ambos países.