Las exmonjas de Belorado se irán del convento "discretamente" antes de que se produzca el lanzamiento este jueves

Las monjas cismáticas de Belorado están terminando de trasladar sus enseres y pertenencias desde el cenobio burgalés al de Santa Klara de Orduña, como ha confirmado el portavoz de la comunidad, Francisco Canals.

Las exmonjas se irán antes de que se produzca el lanzamiento, como ha indicado el portavoz y la fecha prevista, es es día 12, por lo que es d día "solo los abogados recibirán a la comitiva judicial y a la Guardia Civil" para la entrega de llaves y el levantamiento del acta. Para ese día, las ex monjas "pretenden haberse marchado ya de forma discreta", según ha relatado Canals, quien ha apuntado que "no les queda lugar donde ir" de forma definitiva.

El jueves deberán de abandonar el monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado y respecto a su futuro, Canals ha apuntado que tienen "tres o cuatro" propuestas finalistas en pueblos del norte de España después de recibir otras 40 "a través de su campaña web". Y es que el siguiente lugar del que serán desposeídas es Santa Klara de Orduña, por lo que incluso han barajado "el realojo puntual", de algunas de ellas en domicilios familiares.

Al respecto, Francisco Canals ha reconocido que las exmonjas se encuentran "tocadas y sufriendo mucho", preparándose para el momento y las tres mujeres que se encuentran ahora en Belorado porque quieren dejar limpio" el convento antes de abandonar el recinto. Asimismo, ha desmentido cualquier "intención de expolio", además de que antes de abandonar el recinto habitado por su orden desde el año 1349, las exreligiosas tienen previsto celebrar una última misa privada.

Será un acto simbólico marcado por "el dolor" de su marcha donde habrá una vela encendida "que será apagada en el momento de abandonar".