Educació y los sindicatos CCOO y UGT alcanzan un acuerdo, pero USTEC se desmarca y mantiene las huelgas

El Departament d'Educació ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, dos de los cinco sindicatos de Mesa Sectorial, para mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes. El pacto incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico de los docentes y 23,2 millones de euros por establecer un complemento retributivo al Personal de Atención Educativa (PAE). Además, se rebajarán las ratios "en todas las etapas educativas" y se destinarán casi otros 300 millones de euros a la escuela inclusiva. La inversión global del acuerdo asciende a 2.000 millones de euros. El pacto, que de momento no ha sido avalado por Ustec –el sindicato mayoritario entre los docentes–, llega después de semanas de negociaciones y con la convocatoria de nuevas jornadas de huelga la próxima semana.

Según mantienen el Govern y los sindicatos CCOO y UGT, el acuerdo, que también incluye el cobro de 50 euros por pernoctación, convertirá a los docentes catalanes en los terceros mejor pagados del conjunto de España, cuando hasta ahora sus salarios eran de los más bajos del Estado. Por su parte, las ratios se establecen en 20 alumnos en el segundo ciclo de la educación infantil y la primaria, al tiempo que también se reducen en la ESO, en el Bachillerato y en la Formación Profesional.

Ustec no se suma

Ustec, sin embargo, no se ha sumado al acuerdo y denuncia que se haya sellado "lejos de la mesa de educación". Más allá de eso, el sindicato mayoritario considera que debería doblarse el complemento salarial actual con unos 700-800 euros más al mes, ya que, según sus cálculos, en los últimos años el profesorado ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 25%.

Sin embargo, denuncia la plataforma, este acuerdo solo ofrece una mejora salarial de 200 euros al mes que debe alcanzarse en los próximos cuatro años, una medida que, entienden, "no resuelve el agravio" sufrido por el personal docente. "No se llega ni siquiera a un aumento equiparable al del Estado, está en torno al 7,5%. Somos la comunidad con peor presupuesto para educación: por ejemplo, ni siquiera nos sitúan en los salarios de Cantabria. A los Mossos d'Esquadra se les aplica un aumento este año; a nosotros nos ofrecen un aumento peor y a 4 años. No creemos que el colectivo lo avale".

Educación inclusiva

Ustec afirma que mantienen "la voluntad negociadora" y admite que se ha avanzado en algunos aspectos sobre la mesa. "Sin embargo, el departament aseguró que sobre la cuestión retributiva harían una nueva propuesta el martes pasado y tras una semana solo han propuesto un aumento del 5% del complemento respecto a lo ya hablado –añaden–. Si el 30% del complemento fuera este año y hubiera calendario para el resto, todavía podríamos hablarlo".

Noticias relacionadas

El sindicato, que también reclama un descenso más acusado de las ratios en educación secundaria y postobligatoria y más concreción en las medidas comprometidas para la educación inclusiva y para desburocratizar los centros, mantiene la convocatoria de huelgas para la próxima semana.