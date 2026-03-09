Detienen a un hombre de 43 años por la agresión sexual de febrero en Sant Joan de les Abadesses

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de una agresión sexual que tuvo lugar en febrero en Sant Joan de les Abadesses. El arresto se ha llevado a cabo este lunes por la mañana en el mismo municipio y, hasta ahora, el detenido ya contaba con antecedentes policiales.

El hombre está acusado de un delito de agresión sexual y está previsto que este miércoles pase a disposición judicial. La investigación corre a cargo de la Unidad de Investigación de los Mossos de Ripoll, que sigue realizando indagaciones para acabar de esclarecer los hechos.

En este caso, los hechos ocurrieron la madrugada del viernes 27 de febrero en un domicilio del municipio y la víctima es una mujer joven. La investigación se puso en marcha a raíz de la denuncia que la víctima presentó en la comisaría de los Mossos de Ripoll. Todo apunta a que la víctima y el presunto agresor se conocían.

Dos casos

Según la policía, este caso no tiene ninguna relación con la otra agresión sexual que ocurrió esta semana en una calle del municipio y por la que hay un hombre de 30 años en prisión.

En relación con el otro caso, el detenido ingresó en prisión provisional sin fianza este sábado. Según fuentes policiales, el hombre habría abordado a una mujer mientras paseaba al perro en el barrio de la Coromina del Bac. Presuntamente, la atacó, la hizo caer y la retuvo durante un rato mientras le hacía tocamientos en varias partes del cuerpo. La víctima se resistió y, según las primeras indagaciones, el agresor la habría amenazado con un cuchillo y le habría provocado heridas.

A raíz de los dos casos, el Ayuntamiento convocó el viernes una concentración de rechazo en la población. Unas 250 personas se reunieron en la plaza Mayor.