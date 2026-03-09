Cinco funcionarios más investigados por el incendio mortal del bar de Crans-Montana en Año Nuevo

La investigación sobre el incendio de un bar que causó 41 muertos y 115 heridos el día de Año Nuevo en la estación de esquí de Crans-Montana (Suiza) se ampliará a cinco funcionarios y exresponsables del municipio más, lo que eleva a nueve las personas que son objeto de instrucción penal. La tragedia se desencadenó por unas bengalas que prendieron el techo del establecimiento y porque los jóvenes no pudieron salir a tiempo del local.

Los abogados de las familias de las víctimas reclamaban que se investigue a funcionarios municipales desde que el municipio reconoció que llevaba desde 2019 sin realizar los controles de seguridad e incendio del establecimiento, cuando por ley deberían haberse hecho cada año.

Este lunes, la fiscalía del cantón de Valais confirmó el procesamiento de los funcionarios. Entre ellos figura el actual presidente de la comuna, Nicolas Féraud, indicó una fuente cercana al caso, confirmando informaciones publicadas en la prensa suiza e italiana. También están involucrados un exconsejero y antiguos o actuales responsables de la seguridad de la comuna, informó la misma fuente.

La investigación por "incendio por negligencia, homicidio por negligencia y lesiones corporales graves por negligencia" abarca ahora a nueve personas, ya que los propietarios franceses del bar, Jacques y Jessica Moretti, ya estaban procesados y el actual responsable del servicio de seguridad de Crans-Montana y su antecesor también. Los nuevos acusados, así como Jacques Moretti, prestarán declaración entre el 7 y el 15 de abril, indicó a la AFP una fuente cercana al caso.

En la madrugada de Año Nuevo, un incendio devastó el bar Le Constellation cuando muchos clientes, sobre todo adolescentes, estaban de fiesta. Los peritajes iniciales sugieren que el incendio fue causado por bengalas que prendieron fuego a la espuma acústica del techo del sótano del establecimiento. A finales de febrero, 58 heridos seguían aun hospitalizados en Suiza y en el extranjero, sobre todo en Francia e Italia, algunos muy graves.

Este lunes, el Gran Conseil (el parlamento del cantón) de Valais comenzó sus debates con un minuto de silencio para las víctimas del suceso. Este jueves tienen previsto votar la creación de un fondo de 10 millones de francos suizos (más de 11 millones de euros) para las víctimas, además de los ya concedidos por las autoridades federales y autonómicas.