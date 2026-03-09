Catalunya registra diez denuncias por desaparición cada día

Catalunya ha registrado en 2025 un total de 3.682 denuncias por desaparición, una media de diez casos al día. Detrás de ese alto porcentaje de resolución hay, sin embargo, una realidad persistente: miles de familias siguen enfrentándose cada año a horas, y a veces meses, de angustia, incertidumbre y espera.

En ese contexto, los Mossos lanzan además un recordatorio que consideran clave: no hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. La denuncia puede presentarse de inmediato en cualquier comisaría de Mossos o de policía local, y la activación de los protocolos de búsqueda es inmediata. Para los investigadores, las primeras horas son decisivas.

La radiografía presentada por la policía catalana con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente muestra un fenómeno estable en términos globales, pero con algunos cambios relevantes. En 2025 aumentaron ligeramente las desapariciones de adolescentes de 13 a 17 años, que subieron un 3,3% hasta los 867 casos, y también las de mayores de 65 años, con un incremento del 6,4% y 299 denuncias. En cambio, descendieron un 6,5% las desapariciones de adultos de entre 18 y 64 años, con 2.420 casos.

La mayor parte de las denuncias sigue concentrándose en la población adulta: el grupo de 18 a 64 años representa el 66% del total. Los menores de 13 años suponen el 3%, los adolescentes el 23% y los mayores de 65 años, el 8%. Por sexos, el 59% de las personas desaparecidas eran hombres y el 41%, mujeres.

Concentradas en la región metropolitana

La estadística policial también dibuja un mapa territorial claro. Las regiones metropolitanas concentran el mayor volumen de incidentes, con 2.369 casos registrados entre Barcelona, Metro Nord y Metro Sud. Las desapariciones, aunque representan solo el 0,62% del total de denuncias tramitadas por los Mossos, mantienen una presión constante sobre los dispositivos policiales y sociales.

Uno de los datos que más subrayan los investigadores es la rapidez con la que se resuelven muchos casos. La mitad de las desapariciones se esclarecen en los tres primeros días, y dos de cada tres antes de que termine la primera semana. Pero esa rapidez estadística no siempre reduce el impacto emocional sobre el entorno más cercano.

Ahí entra en juego la Oficina de Atención a las Familias de Personas Desaparecidas, un servicio que los Mossos consideran ya un referente en el ámbito estatal por su modelo de acompañamiento individualizado. Durante 2025 atendió 213 nuevos casos y gestionó 817 llamadas, la mayoría relacionadas con el estado de las investigaciones, la orientación en la toma de decisiones y el asesoramiento jurídico. Además, realizó alrededor de 80 entrevistas presenciales con familias, en su mayoría en los propios domicilios, y participó en dos acompañamientos directos durante dispositivos de búsqueda.

Ese trabajo paralelo a la investigación policial parte de una constatación básica: una desaparición no es solo un expediente. Es también una crisis emocional que altera la vida cotidiana de padres, hijos, parejas y hermanos, especialmente en los casos que se prolongan durante semanas o meses.

Aunque la inmensa mayoría de desapariciones no tiene un origen criminal, en 2025 la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) asumió dos investigaciones por muerte violenta con ocultación de cadáver. Uno de los casos se inició tras la desaparición de un hombre en Cunit. La denuncia acabó derivando en una investigación de largo recorrido que, casi un año después, culminó con la detención de un hombre y una mujer a finales de diciembre de 2025. La confesión posterior de uno de los arrestados permitió localizar los restos de la víctima en una fosa séptica de una vivienda de Sant Jaume dels Domenys.

El segundo caso corresponde a la desaparición de una mujer en la Morera de Montsant, denunciada a finales de 2022. La DIC detuvo en diciembre de 2024 a un hombre como presunto autor del homicidio y de la posterior ocultación del cadáver de su pareja. Desde entonces se han desplegado múltiples diligencias de búsqueda, con medios aéreos, unidad canina y drones, pero los restos todavía no han sido hallados. El sospechoso permanece en prisión.

Desde 2010, la DIC ha investigado 27 homicidios con posterior ocultación de cadáver. De ellos, el 72%, unos 20 casos, correspondían a feminicidios en el ámbito de la violencia de género. Otros cinco estaban vinculados al crimen organizado y al tráfico de drogas. Son cifras que revelan hasta qué punto algunas desapariciones son, en realidad, la puerta de entrada a investigaciones criminales de enorme complejidad.

En ese terreno, los Mossos reivindican además una metodología propia que ha permitido abrir camino en los tribunales. Actualmente existen en España tres sentencias condenatorias, dos de ellas ya firmes, por homicidio con ocultación de cadáver sin disponer del cuerpo de la víctima, ni del escenario del crimen, ni de restos biológicos concluyentes, ni de testigos directos, ni de confesión. La policía catalana sostiene que ese tercer veredicto reciente avala un sistema de investigación diseñado específicamente para evitar la impunidad cuando el autor ha hecho desaparecer todos los indicios materiales.

Aun así, la resolución judicial no cierra necesariamente el dolor. En los casos en que no aparece el cuerpo, las familias quedan atrapadas en una forma de duelo suspendido, sin certeza física del final, incluso cuando ya existe una condena.

Noticias relacionadas

Los Mossos trabajan además en coordinación con el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) para actualizar protocolos y mejorar los circuitos de investigación, y participan en el plan estratégico estatal sobre personas desaparecidas. En Cataluña, la creación de la Comisión Interdepartamental de Personas Desaparecidas sin Causa Aparente busca reforzar esa respuesta con un enfoque transversal entre departamentos de la Generalitat.