El Govern destina 18,8 millones adicionales a los servicios de atención a la infancia en riesgo

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en una visita al EAIA de Terrassa (Barcelona)

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en una visita al EAIA de Terrassa (Barcelona) / GENERALITAT

EP

BARCELONA
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha explicado este lunes durante una visita a Terrassa (Barcelona) que el Govern destinará 18,8 millones de euros adicionales a los servicios de atención a la infancia en riesgo, informa la Conselleria un comunicado.

Esta medida permitirá contratar a 124 nuevos profesionales para los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA), concretamente 61 coordinadores y 63 auxiliares administrativos, pasando a contar con 742 trabajadores operativos en los 54 centros actuales. Por su parte, los Servicios de Intervención Socioeducativa (SIS) aumentarán su capacidad con 2.400 plazas más, llegando a atender a un total de 20.300 niños y adolescentes junto a 8.900 familias en toda Catalunya.

Martínez Bravo ha afirmado que "estos servicios que atienden a la infancia en riesgo son clave, y fortalecer estos servicios significa proteger los derechos de los niños y las niñas desde la prevención". Esta inversión forma parte de un pacto global de 50 millones de euros acordado con la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis destinado a mejorar la financiación de los servicios sociales municipales y comarcales.

