Cambrils "redoblará" la presión sobre el top manta

Cambrils “redoblará” la presión contra el top manta este año y volverá a colocar “obstáculos” en el paseo coincidiendo con Semana Santa para evitar este fenómeno. El alcalde del municipio del Baix Camp, Oliver Klein, ha explicado que se “continuará” con “la estrategia” iniciada el año pasado y ha avanzado que los cuerpos policiales también “actuarán por la noche”.

En la reunión con periodistas de varios medios celebrada este lunes por la mañana, Klein ha comunicado que en los próximos días se celebrará una junta local de seguridad para abordar el problema del top manta a las puertas del inicio de la temporada turística. Ha destacado la “colaboración” de los cuerpos policiales para hacer frente a esta situación.

“La estrategia iniciada el año pasado se continuará o se redoblará”, ha señalado. También ha destacado que “la franja que más nos cuesta es la noche”, por lo que ha insistido en que “se actuará” durante ese horario.

En otro orden, durante un encuentro con los medios de comunicación, el alcalde ha comentado que no está satisfecho con el actual servicio de recogida de basuras. “Cada día me tengo que enfadar porque no todo está al nivel que me gustaría”, ha exclamado, recordando que “hay que estar encima en todo momento”. Por ello, el consistorio de Cambrils ha encargado un estudio a una empresa privada para decidir el futuro modelo de recogida de residuos.