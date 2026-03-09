Avanza el Campus de Salut de Girona: así será el nuevo Hospital Josep Trueta según el proyecto ganador

La propuesta Devesa de Salut 21 de la UTE PINEARQ, SLP & Brullet de Luna i associats i SLP & PEGI Engineering, SL ha obtenido la mayor puntuación en el concurso de ideas lanzado para definir uno de los principales proyectos de salud, investigación e innovación de Catalunya

El proyecto arquitectónico del Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona empieza a definirse. Este lunes el Govern de la Generalitat ha anunciado la propuesta ganadora, que correrá a cargo de la UTE PINEARQ, SLP & Brullet de Luna i associats i SLP & PEGI Engineering, SL. El proyecto ganador competía con tres empresas más, que habían quedado finalistas en el concurso público.

Su proyecto, Devesa de Salut 21, ha sido el mejor puntuado en el concurso de ideas licitado por Infraestructures.cat. Se trata de una propuesta de diseño amable, con un complejo estructurado a partir de una gran rambla interior, accesos con plazas ajardinadas que conectarán con la ciudad y con otros equipamientos, y una apuesta por las energías renovables y la arquitectura bioclimática.

La propuesta Devesa de Salut 21 dibuja un complejo hospitalario de planta baja y dos plantas más, que tendrán la misma altura que los edificios de alrededor. En la parte trasera se situarán otras edificaciones superiores, en un juego de volúmenes que quiere generar una imagen amable de todo el conjunto.

El complejo se distribuye en edificaciones dispuestas en paralelo, que crean varios accesos jerarquizados al centro y al mismo tiempo permiten la entrada del parque a través de zonas ajardinadas. Alrededor de estos accesos, en el centro, se proponen varias plazas que conectarán con los otros equipamientos del Campus, así como con Santa Caterina y hacia las ciudades de Girona y Salt.

Gran rambla interior y entorno verde

Toda el área se organiza a partir de una gran rambla interior que actúa como eje principal de circulación y ordena los accesos a las diferentes áreas, con plazas exteriores de extremo a extremo. Esta disposición aporta riqueza visual y diversidad de espacios, al tiempo que ordena los accesos a las diferentes áreas. Es un planteamiento estructural que permite la implantación de usos diferenciados, facilitando la polivalencia y la flexibilidad. Destaca también el papel de las deveses, que serán espacios frescos con plantaciones mediterráneas, adecuadas para la gestión hídrica que se prevé.

La propuesta ganadora tiene muy en cuenta los criterios ambientales, la conexión con la naturaleza y la sostenibilidad en la construcción. Así, plantea patios bioclimáticos, un diseño de fachadas adecuado a la orientación de cada edificio, la gestión del agua de lluvia, la reducción del efecto isla de calor y el uso de materiales saludables. También incluye espacios vinculados al bienestar y otros dedicados a la recuperación física y mental.

En cuanto al consumo energético, la propuesta ganadora tiene el objetivo de convertirse en un complejo de emisiones cero y apuesta por energías renovables como la geotermia o la instalación extensiva de placas fotovoltaicas en cubiertas y pérgolas. Estas medidas se complementan con sistemas de acumulación energética de gran capacidad.

Finalmente, se prevé prefabricar elementos constructivos repetitivos y seleccionar materiales en función del análisis de su ciclo de vida.

La propuesta ganadora encaja con el entorno inmediato y con el Parc Hospitalari Martí i Julià. También garantiza la permeabilidad con la trama urbana. La placita sur conecta con la plaza central y crea espacios de relación, mientras que la plaza norte está abierta hacia Girona y recoge el trazado histórico de la calle Montnegre i Mas Sureda.