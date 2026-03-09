La llegada de una dana presagia varios días de lluvias, inestabilidad atmosférica y bajada de las temperaturas en España

España afronta una semana marcada por la inestabilidad meteorológica y a la formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) al oeste de la península. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este fenómeno provocará precipitaciones intensas en gran parte del territorio, con chubascos localmente fuertes en el área mediterránea y en Baleares, además de nevadas copiosas en zonas de montaña. Todo apunta a que el episodio se formará en las próximas horas y se alargará hasta como mínimo el miércoles y después parece que la situación se estabilizará, aunque no se descarta la llegada de otro frente de cara al fin de semana. "En estos días habrá un gran altibajo de las temperaturas y en algunas jornadas podrían registrarse valores por debajo de lo habitual para estas fechas", afirma Rubén del Campo, portavoz de la entidad.

Los modelos apuntan a que este lunes presenciaremos la formación de una DANA al noroeste de la península. Se esperan lluvias en amplias zonas del país, especialmente en el cuadrante noroeste y en la franja central. En el tercio oriental peninsular y en Baleares los chubascos serán más dispersos, aunque podrían intensificarse localmente en puntos de Catalunya y del archipiélago balear. Las nevadas más abundantes se concentrarán en la Cordillera Cantábrica y en el entorno del Sistema Central. Las temperaturas se mantendrán en la línea de lo registrado este fin de semana y darán lugar a grandes contrastes. En ciudades del oeste como Lugo y Oviedo las máximas apenas alcanzarán los 8 o 10 grados, mientras que en el sureste, en lugares como Murcia, podrían rondar los 20 grados.

En Catalunya, Meteocat también confirma la llegada de frentes asociados a chubascos que se adentran hacia el litoral y que, según apuntan los modelos, irán a más a partir del mediodía. En las comarcas de interior se detectan bancos de niebla especialmente espesos. También se observa una ligera bajada de las temperaturas que podría intensificarse a lo largo de la semana.

Bajada de las temperaturas

Durante el martes parece que la DANA se desplazará hacia el sur peninsular. Las precipitaciones serán más débiles en el Cantábrico, pero ganarán intensidad en el centro, el este y el sur de la península, además de Baleares. Según la previsión actual, las lluvias más abundantes podrían concentrarse en el este de Castilla‑La Mancha, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, donde no se descartan chubascos localmente fuertes. Las nevadas podrían ser copiosas en el Sistema Central, el sur del Sistema Ibérico y los Sistemas Béticos. Incluso existe la posibilidad de que nieve en zonas de meseta del sur de Castilla y León y del este de Castilla-La Mancha. Las temperaturas bajarán de forma notable en buena parte del territorio peninsular, dejando un ambiente frío para la época del año. Ciudades como Ávila apenas alcanzarán los 5 grados, mientras Toledo se moverá entre 10 y 12 grados.

Entre el martes y el miércoles se espera una bajada notable de los termómetros en buena parte del territorio peninsular

El miércoles aumenta la incertidumbre sobre la evolución del tiempo, aunque el escenario más probable apunta a que la DANA se retirará hacia el sur y perderá influencia. Al mismo tiempo, hay modelos que sugieren que un frente atravesará el extremo norte. Durante la jornada todavía podrían registrarse lluvias en el norte, el este y Baleares, aunque tenderán a remitir con el paso de las horas y darán lugar a cielos más despejados.

Posible llegada de un nuevo frente

El jueves será, previsiblemente, una jornada más estable en la mayor parte del país. Predominarán los cielos despejados, aunque por la mañana podrían aparecer bancos de niebla y nubes bajas en zonas del interior. Por la tarde crecerán algunas nubes de evolución que podrían dejar chubascos aislados en el área mediterránea. Las temperaturas continuarán en ascenso y volverán a marcar valores más propios para la época.

De cara al viernes podría aproximarse un nuevo frente atlántico que dejaría lluvias en Galicia, el norte de Castilla y León y la franja cantábrica. Estas precipitaciones podrían extenderse a más zonas de la península durante el sábado, coincidiendo con una bajada generalizada de las temperaturas por la llegada de vientos del norte. El domingo las lluvias tenderían a concentrarse nuevamente en el extremo norte, aunque esta previsión aún presenta incertidumbre.