El ombudsman de los barceloneses
El actual Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, se presenta a la reelección
Barcelona abre el proceso de elección del defensor de la ciudadanía para el periodo 2026-2031
¿Quién es David Bondia, el nuevo Síndic de Greuges de Barcelona?
El actual Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, se ha presentado a la reelección en el cargo con el objetivo de completar y consolidar el modelo de Sindicatura que ha impulsado durante los últimos cinco años, según ha informado este lunes, cuando ha anunciado su candidatura a través de un video difundido en sus redes sociales,
En su mensaje, Bondia afirma que en su primer mandato, que se inició en 2021, ha desplegado un modelo "innovador basado en la proximidad, la escucha activa y la intervención directa en los barrios", informa EFE. "Este enfoque ha reforzado la capacidad de la Sindicatura para detectar vulneraciones, intervenir en situaciones complejas y garantizar el derecho en la ciudad", ha explicado.
Reparación de casos de abuso
En el vídeo, Bondia ha realizado un balance del trabajo desarrollado durante su mandato, entre las que ha destacado la puesta en marcha de la Comisión de Reparación para víctimas de abusos sexuales infantiles, un mecanismo que recibe, investiga y tramita solicitudes de reparación de aquellos que sufrieron abusos siendo menores.
También ha destacado la intervención en situaciones socialmente complejas, como el caso de la Casa Orsola, y la propuesta de un plan piloto para transformar el abordaje del sinhogarismo. "Hay políticas, metodologías y proyectos que requieren cinco años más para consolidarse y convertir la Sindicatura en la herramienta imprescindible que Barcelona necesita", ha recalcado Bondia sobre la necesidad de un segundo mandato.
Decreto de Collboni
El anuncio de Bondia llega el mismo día en el que la Gaceta Municipal ha publicado un decreto del alcalde, Jaume Collboni, en el que abre el proceso de elección del síndico y anuncia para el próximo 16 de marzo un turno de consultas por parte de las entidades que estuvieran inscritas en el Registre d'Entitats Municipals el 31 de diciembre pasado para que propongan a los candidatos que quieran.
- Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Mònica, 22 años, adicta a los ansiolíticos: 'Buscaba la pastilla como una yonqui
- Un vecino de Sitges víctima de un robo de identidad denuncia una nueva suplantación en una web de apuestas
- ¿Cuál es el apellido más común en Barcelona? Más de 63.000 personas lo tienen
- Detenido el propietario de una empresa de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar por explotación laboral
- Restablecida la circulación de trenes en la R2 y la R2 Sud entre el Prat de Llobregat y Gavà tras una avería en la infraestructura
- Día Internacional de la Mujer: ¿Qué pasó el 8 de marzo de 1857?
- 8M, en directo: última hora de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer 2026