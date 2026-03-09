El actual Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, se presenta a la reelección

El actual Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, se ha presentado a la reelección en el cargo con el objetivo de completar y consolidar el modelo de Sindicatura que ha impulsado durante los últimos cinco años, según ha informado este lunes, cuando ha anunciado su candidatura a través de un video difundido en sus redes sociales,

En su mensaje, Bondia afirma que en su primer mandato, que se inició en 2021, ha desplegado un modelo "innovador basado en la proximidad, la escucha activa y la intervención directa en los barrios", informa EFE. "Este enfoque ha reforzado la capacidad de la Sindicatura para detectar vulneraciones, intervenir en situaciones complejas y garantizar el derecho en la ciudad", ha explicado.

Reparación de casos de abuso

En el vídeo, Bondia ha realizado un balance del trabajo desarrollado durante su mandato, entre las que ha destacado la puesta en marcha de la Comisión de Reparación para víctimas de abusos sexuales infantiles, un mecanismo que recibe, investiga y tramita solicitudes de reparación de aquellos que sufrieron abusos siendo menores.

También ha destacado la intervención en situaciones socialmente complejas, como el caso de la Casa Orsola, y la propuesta de un plan piloto para transformar el abordaje del sinhogarismo. "Hay políticas, metodologías y proyectos que requieren cinco años más para consolidarse y convertir la Sindicatura en la herramienta imprescindible que Barcelona necesita", ha recalcado Bondia sobre la necesidad de un segundo mandato.

Decreto de Collboni

El anuncio de Bondia llega el mismo día en el que la Gaceta Municipal ha publicado un decreto del alcalde, Jaume Collboni, en el que abre el proceso de elección del síndico y anuncia para el próximo 16 de marzo un turno de consultas por parte de las entidades que estuvieran inscritas en el Registre d'Entitats Municipals el 31 de diciembre pasado para que propongan a los candidatos que quieran.