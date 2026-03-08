La vivienda y Palestina irrumpen en la manifestación del 8M multitudinaria de Barcelona

Barcelona ha vuelto a salir a la calle este domingo por el 8 de marzo en una manifestación multitudinaria que, además de las reivindicaciones feministas clásicas, ha dejado muy visibles otros dos focos de protesta: la crisis de la vivienda y la causa Palestina. La marcha principal, convocada por la Assemblea 8M, ha recorrido el centro de la ciudad entre pancartas moradas, consignas contra la violencia machista y un discurso político que ha ensanchado el campo tradicional del feminismo para conectarlo con la guerra, los cuidados y la precariedad. La Guardia Urbana de Barcelona cifra la asistencia en 23.000 personas.

La movilización ha arrancado poco después de las 11.40 horas en los Jardinets de Gràcia y ha avanzado por el paseo de Gràcia hacia plaza Catalunya antes de encaminarse hacia Arc de Triomf, donde estaba previsto el acto final. La convocatoria se ha celebrado bajo el lema “Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista”, una formulación que resume el tono abiertamente combativo de esta edición.

A lo largo del recorrido, la manifestación ha avanzado entre cánticos coreados de forma constante por las participantes, algunos ya instalados en el repertorio clásico del 8M. Entre ellos se han escuchado lemas como “Sola, borracha, quiero llegar a casa”, “El problema es el sistema” o “Tranquila hermana, aquí está tu manada”, repetidos una y otra vez por los distintos bloques que avanzaban por el centro de la ciudad.

La calle, sin embargo, no ha hablado solo en clave feminista. Junto a los gritos contra las violencias machistas y a favor de la igualdad, también han resonado proclamas por el acceso a la vivienda, mensajes de apoyo a Palestina y consignas contra la guerra.

Conflictos como el de Oriente Medio

Antes del inicio de la protesta, las portavoces Aida Sánchez y Maria José Tavira han defendido que el feminismo actúa hoy como “la última línea de defensa de la vida” frente a un contexto de “conservadurismo reaccionario” que, a su juicio, pretende devolver a las mujeres al espacio doméstico. Ambas vincularon además la movilización con la denuncia de las políticas belicistas y de conflictos como el de Oriente Medio, una línea que después también se ha dejado ver en la calle a través de banderas, pañuelos y consignas propalestinas.

El trayecto ha tenido también momentos de fuerte carga visual. Integrantes de Falcons de Barcelona han levantado en varios puntos del recorrido un castillo humano desde el que se ha exhibido una bandera lila con el símbolo femenino. A esa imagen se han sumado diferentes grupos que han acompañado la marcha con tambores, música y bailes, reforzando el carácter participativo de una protesta que ha combinado la denuncia política con una atmósfera festiva y de ocupación colectiva del espacio público.

Dos manifestaciones simultáneas

La convocatoria de la Assemblea 8M no ha sido la única del día. Barcelona ha vuelto a vivir este 8M con dos grandes manifestaciones separadas, como ya había ocurrido en años anteriores, por las discrepancias que persisten entre distintos sectores del movimiento feminista en cuestiones como la ley trans o la abolición de la prostitución. La otra movilización, impulsada por la Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona, ha partido a mediodía con su propio recorrido. Pese a esa fractura, ambas expresiones del 8M comparten los dos ejes que siguen vertebrando la jornada: la exigencia de igualdad real y el rechazo a la violencia machista.

Noticias relacionadas

La manifestación de este domingo ha vuelto a mostrar, en todo caso, que el feminismo mantiene capacidad de movilización en Barcelona, pero también que su agenda se ha ampliado y se cruza cada vez más con otras batallas sociales. En la protesta de este año, la defensa de los derechos de las mujeres no ha aparecido aislada, sino ligada al precio de la vivienda, al reparto de los cuidados, a los derechos de las migrantes y a la denuncia de las guerras. El resultado ha sido un 8M de fuerte contenido político, masivo en la calle y con una idea de fondo clara: que la disputa feminista ya no se libra solo en torno a la igualdad formal, sino también en las condiciones materiales que sostienen la vida.