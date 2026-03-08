Regina
Los Bombers rescatan a dos personas atrapadas encima de su coche al intentar cruzar el río Gaià
Los ocupantes salen ilesos y los servicios de emergencias aseguran el vehículo para evitar que la corriente se lo lleve
Localizado el cadáver del hombre al que se buscaba desde hace tres días en el río Mogent de Llinars del Vallès
Los Bomberos han rescatado este domingo por la tarde a dos personas que habían quedado atrapadas encima de su vehículo después de que el agua lo arrastrara al intentar cruzar el río Gaià por un paso a nivel en Montferri (Alt Camp).
El teléfono 112 recibió el aviso poco antes de las cinco menos cuarto de la tarde y los Bomberos enviaron seis dotaciones al lugar de los hechos. Los efectivos del cuerpo de emergencias rescataron ilesas a las dos personas y aseguraron el vehículo para evitar que se lo llevara la corriente.
Aunque Protecció Civil ha rebajado a nivel de prealerta el plan de emergencias INUNCAT por la mejor en la situación meteorológica y en el nivel de embalses, ríos y rieras, el caudal sigue siendo elevado en algunos puntos y algunos pantanos continúan desembalsando agua al haber llegado al límite de su capacidad.
