Los Bombers rescatan a dos personas atrapadas encima de su coche al intentar cruzar el río Gaià

Los Bomberos han rescatado este domingo por la tarde a dos personas que habían quedado atrapadas encima de su vehículo después de que el agua lo arrastrara al intentar cruzar el río Gaià por un paso a nivel en Montferri (Alt Camp).

El teléfono 112 recibió el aviso poco antes de las cinco menos cuarto de la tarde y los Bomberos enviaron seis dotaciones al lugar de los hechos. Los efectivos del cuerpo de emergencias rescataron ilesas a las dos personas y aseguraron el vehículo para evitar que se lo llevara la corriente.

Aunque Protecció Civil ha rebajado a nivel de prealerta el plan de emergencias INUNCAT por la mejor en la situación meteorológica y en el nivel de embalses, ríos y rieras, el caudal sigue siendo elevado en algunos puntos y algunos pantanos continúan desembalsando agua al haber llegado al límite de su capacidad.