Un vecino de Sitges víctima de un robo de identidad denuncia una nueva suplantación en una web de apuestas

El calvario de David, un vecino de Sitges, comenzó hace tres años, cuando recibió una carta de la empresa Binance, plataforma de intercambio de criptomonedas, con una tarjeta de crédito. Al no ser cliente de esa compañía, sospechó de la suplantación de identidad y presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, lo que inició un procedimiento en los Juzgados de Vilanova i la Geltrú. Mientras la causa sigue abierta, el afectado ha vivido un nuevo intento de fraude.

En concreto, David denunció que el pasado 22 de febrero se verificó su identidad en la plataforma Sportium –sin que ello implique apertura de cuenta ni operaciones– y que había alertado a esta web de apuestas del intento de suplantación. La empresa tomó nota y pidió que argumentara su aviso. Así, el denunciante presentó una denuncia por usurpación ante la Guardia Civil junto con un documento que acredita que se encuentra en el Registro General de Interdicciones de Acceso al juego con el fin de controlar que no se hagan apuestas 'online' con su nombre. Tras comprobar esta documentación, Sportium procedió al "cierre definitivo" de la cuenta abierta a nombre del afectado "por una posible suplantación de identidad".

David tuvo que inscribirse en este registro años atrás, cuando sufrió su primera suplantación de identidad en Binance. Meses más tarde, al comprobar el borrador de su declaración de Hacienda, vio que aparecían ganancias de juego de la web de apuestas Bet365 junto con rentas por compraventa de monedas virtuales. David remarca que esta suplantación comenzó semanas después de haberse dejado olvidada durante unas horas una mochila con su documentación en una barbería de Sitges a la que acudía periódicamente.

Trabajo de reconstrucción

En su denuncia inicial ante Mossos, que investiga el Juzgado de Vilanova i la Geltrú, David aportó información facilitada por las páginas web Bet365 y Binance. Por ejemplo, que la inscripción falsa de su nombre correspondía a un teléfono de una empresa inmobiliaria con sede en Valencia y con un único administrador. David recuerda en sus escritos judiciales que, para darse de alta en las casas de apuestas 'online' y de criptomonedas, es necesario presentar una fotografía del DNI, por lo que alguien había usurpado su identidad.

A partir de aquí, de forma tenaz, el denunciante siguió tirando del hilo y llegó a aportar datos de una cuenta bancaria asociada a los usuarios fraudulentos que se habían inscrito con su nombre, así como de una mercantil relacionada. Sin embargo, David lamenta que en todo este tiempo no se haya concretado la búsqueda de este presunto usurpador, ya que, según el juzgado, no lo localizan en el domicilio en el que aparece empadronado.

Por eso, el denunciante ha vuelto a solicitar en un escrito judicial un "impulso procesal urgente" para localizar a la persona que aparece como titular del teléfono asociado a su cuenta fraudulenta, además de que la compañía de telefonía informe sobre sus movimientos y se indague en la empresa que aparece vinculada. También solicita que el juzgado pida a las plataformas de apuestas online y criptomonedas cualquier dato sobre el usuario registrado con su nombre, incluida el último caso detectado en Sportium.

El denunciante insta a que el juzgado oficie a las unidades policiales a examinar las conexiones técnicas con las plataformas cibernéticas de juego así como sus vínculos con los usuarios que se registran. También pide analizar la documentación aportada para que comprueben si se ha cometido esta suplantación de identidad y se pueda determinar el terminal en la que se hizo las inscripciones fraudulentas usando su nombre.

Afectación médica

En el escrito presentado ante el juzgado, David también lamenta que en el tiempo que lleva investigándose la usurpación no ha recibido ninguna notificación judicial, pese a estar personado como acusación particular. Además, recuerda que existe un informe pericial psicológico forense, que el juzgado tiene desde julio del año pasado, y que establecería qué tipo de lesiones le han provocado tanto la suplantación de identidad como el posterior proceso judicial. En este sentido considera que existe una repercusión "directa" en el agravamiento de su salud.

"El abandono institucional y la pasividad procesal están provocando un deterioro añadido que podría haberse evitado con una mínima atención judicial", remarca David en el documento, reclamando el "impulso procesal urgente". Por este motivo también reclama a la jueza que valore este informe pericial psicológico forense para que se le reconozca como "víctima vulnerable" con el "tratamiento jurídico" que ampara la legislación en este sentido a las personas que han sufrido un delito grave.