Temporal Regina
Protecció Civil cierra la alerta del Inuncat ante la mejora meteorológica y la disminución del caudal de los ríos
El 112 ha recibido cerca de 600 llamadas por la borrasca Regina y la N-260 sigue cortada por un desprendimiento en Ripoll
Barcelona activa la alerta por mala mar: cerrados los espigones y bandera roja en las playas
Protecció Civil ha cerrado la alerta del Inuncat ante la mejora de la situación meteorológica en las últimas horas y la disminución del caudal de los ríos. A pesar de esta favorable evolución, el plan Inuncat se mantiene en situación de prealerta porque todavía existen algunos cursos fluviales con caudales elevados (Ter, Muga, Fluvià y Gaià) y se sigue haciendo seguimiento de la situación hidrológica. El teléfono de emergencias 112 ha recibido cerca de 600 llamadas relacionadas con la borrasca Regina, principalmente del Barcelonès (91), Vallès Occidental (66), Vallès Oriental (65). Barcelona (65), Sant Joan de les Abadesses (23) y Sant Cugat del Vallès (17) han sido los municipios con más llamadas. En paralelo, la N-260 sigue cortada por un desprendimiento en Ripoll. Sin embargo, este domingo por la mañana el litoral de Barcelona está lloviendo de forma importante y se prevé que lo haga las próximas horas.
En la cuenca de la Muga se mantienen caudales elevados aguas abajo del embalse de Darnius-Boadella. En este punto, el río Muga en la estación de Boadella de Empordà sigue superando el umbral de peligro, con caudales muy altos pero con tendencia a la disminución. En la cuenca del Ter, el río todavía mantiene caudales por encima del umbral de alerta en el eje principal, desde la cabecera hasta la desembocadura, mientras que la presa de Susqueda sigue sobresaliendo.
En cuanto a las cuencas del sur, el embalse del Foix ha empezado a aliviar este sábado por la tarde con un caudal por debajo del umbral de alerta, mientras que el río Gaià, en la estación de Vilabella, se mantiene por encima del umbral de alerta, aunque con tendencia decreciente.
Cuatro carreteras afectadas por inundaciones o deslizamientos
Cuatro carreteras siguen afectadas por el temporal, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT). La N-260 en el Ripollès se mantiene cortada por desprendimientos en el kilómetro 111; la GIV-6226 y la GIV-5041, cortadas por inundación en el Alt Empordà; y la BV-5301, interrumpida por un desprendimiento en el Montseny.
