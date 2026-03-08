La portada de EL PERIÓDICO del 9 de marzo de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al  9 de marzo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
  2. ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
  3. Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
  4. Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales
  5. La NASA cambia el rumbo de un asteroide y da un paso clave para defender la Tierra
  6. Estado de los embalses hoy, 7 de marzo en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  7. El Papa visitará Montserrat el 10 de junio antes de oficiar una misa en la Sagrada Família de Barcelona
  8. La ley es más exigente con la temperatura en las granjas que en las aulas: 'Son más importantes los pollos que los niños

Muere el doctor Hernán Cortés-Funes, pionero de la investigación oncológica española

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 8 de marzo de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 8 de marzo de 2026

Ser mujer e iraní en España: "Una vez aquí, nunca llegamos a ejercer nuestra profesión"

Patricia Altea, la investigadora que planta cara a la metástasis: "Las mujeres somos mayoría en la ciencia, pero minoría en los puestos de liderazgo"

Muere David Morales, exmilitar jerezano acusado de espiar a Julian Assange, fundador de Wikileaks

Los Bombers rescatan a dos personas atrapadas encima de su coche al intentar cruzar el río Gaià

