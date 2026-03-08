Un juzgado de Málaga confirma el derecho de los abuelos a tener relación con sus nietos

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Málaga ha confirmado el derecho de unos abuelos a tener relación con sus dos nietos y poder visitarlos a través de un régimen regulado. En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se fija que los abuelos podrán visitar a sus dos nietos en presencia de los padres el primer jueves de cada mes desde las 17:00 a las 19:00 horas en un centro comercial o, en cualquier otro lugar que se adecue a las necesidades de los menores.

La magistrada ha acordado que se establezca el contacto entre padres y abuelos a través de los tíos paternos de los menores. Añade que en caso de que los menores se indispongan durante el desarrollo de la visita, esta se suspenda. En caso de imposibilidad de realizar el régimen de visitas un concreto primer jueves de cada mes, las partes, a través de los intermediarios, pactarán el desarrollo de la visita en otro día.

Los abuelos, cuya demanda, presentada en 2024, ha sido estimada en parte, han dicho a EFE estar satisfechos con la resolución y han asegurado solo quieren ser parte de las vidas de los pequeños y darles cariño, cumpliendo "escrupulosamente" con las condiciones impuestas por la jueza y demostrando "que nuestro interés es el bienestar de nuestros nietos".

La demanda, interpuesta el abogado de familia Jesús Odériz, se fundamentaba en el artículo 160.2 del Código Civil, que establece que no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales de los menores con sus abuelos. La magistrada ha destacado en su resolución que efectivamente la "pretensión" de los abuelos está fundamentada por la ley y fija a favor de los mismos y en interés de los menores un derecho de visitas.