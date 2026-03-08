Los hoteles de Mallorca suben precios ante el eclipse solar de 2026: incrementos de hasta 1000 euros la noche

El eclipse total de sol que se podrá observar el 12 de agosto de 2026 empieza a reflejarse también en el mercado turístico de Mallorca. A poco menos de medio año vista, algunos hoteles de la isla han ajustado sus tarifas para esas fechas, con precios que en determinados establecimientos superan los 2.000 euros por noche.

La previsión de que millones de aficionados a la astronomía y viajeros lleguen a España para presenciar el fenómeno está impulsando las reservas. Mallorca se encuentra dentro de la franja desde la que se podrá ver la totalidad del eclipse, lo que la convierte en uno de los puntos más atractivos para observarlo.

Diferencias notables en los hoteles de lujo

Una búsqueda rápida en plataformas de reservas muestra diferencias de precio entre la semana del eclipse y otras fechas cercanas, especialmente en hoteles de alta gama. Por ejemplo, el Mandarin Oriental Punta Negra alcanza 2.720 euros por noche para dos personas el día del eclipse, frente a los 2.066 euros que cuesta alojarse en el hotel una semana antes.

En el caso del The St. Regis Mardavall Mallorca Resort, la tarifa para esa noche ronda 1.739 euros, mientras que en fechas similares previas se sitúa en torno a 1.424 euros.

Otros establecimientos muestran variaciones más pronunciadas. El Aethos Mallorca ofrece habitaciones por 1.562 euros durante el eclipse, cuando una semana antes el precio se sitúa cerca de 629 euros. Algo parecido ocurre en el Castillo Hotel Son Vida, donde la noche del fenómeno alcanza 1.529 euros, frente a unos 522 euros en días comparables anteriores: un incremento de 1.000 euros en el precio de una habitación doble en cuestión de días.

En cualquier caso, las variaciones de precios en el sector hotelero suelen responder a la demanda, especialmente en destinos turísticos y en plena temporada alta.

Menos impacto en hoteles pequeños

En alojamientos más modestos o de menor tamaño, las diferencias son mucho más moderadas y en algunos casos el precio apenas cambia, aunque sí se detecta una reducción de la disponibilidad.

En el Hostal Villa Maruja, por ejemplo, la noche del eclipse se sitúa en torno a 114 euros, frente a 107 euros la semana anterior. Algo similar ocurre en el Planet Hotels BLUE Adults Only, donde el precio ronda 116 euros tanto durante la semana del eclipse como en fechas previas.

Otros alojamientos como el Hostal Alzina, el Hotel Vista Sol o el My Rooms Manacor Centre mantienen tarifas bastante estables durante todo el mes de agosto.

Un fenómeno que atraerá visitantes de todo el mundo

El eclipse total del 12 de agosto de 2026 comenzará a las 17.34 horas (hora oficial en la península y Baleares) y finalizará a las 21.58 horas en el océano Atlántico. En total, el fenómeno durará 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media, aunque la fase de totalidad será mucho más breve (unos dos minutos).

Al celebrarse en pleno verano, las probabilidades de disfrutar de cielos despejados son relativamente altas en gran parte de España, lo que podría convertirlo en uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de la década.

Además, el eclipse forma parte de un periodo excepcional para la observación astronómica en el país. Entre 2026 y 2028 España vivirá tres eclipses solares consecutivos, algo poco habitual que atraerá a numerosos investigadores y aficionados.

Preparativos ante una posible gran afluencia de personas

Las administraciones autonómicas ya han comenzado a analizar el impacto que podría tener el fenómeno en las islas. Desde el Govern de les Illes Balears y la Dirección General de Emergencias se reconoce que uno de los principales focos de atención es la posible concentración masiva de personas en los puntos con mejor visibilidad, especialmente teniendo en cuenta que el eclipse coincidirá con la temporada turística alta.

El Ejecutivo autonómico ya trabaja en la elaboración de un plan específico para la jornada. La intención es diseñar medidas que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar que los científicos puedan estudiar el fenómeno, al tiempo que se intenta evitar problemas de movilidad o saturación en determinados enclaves.

Entre los aspectos que se estudian figura la gestión del tráfico y de los desplazamientos, sobre todo en zonas con buena visibilidad del horizonte occidental, como algunos puntos de la Serra de Tramuntana, donde se prevé una mayor afluencia de visitantes. Las autoridades también siguen de cerca otros factores, como el riesgo de incendios forestales, que en pleno mes de agosto suele mantenerse elevado en el archipiélago.

Un desafío logístico en plena temporada turística

La organización de este evento supone un desafío añadido porque se celebrará en uno de los momentos de mayor presión turística del año. En pleno verano, la población de las islas aumenta notablemente y la capacidad de infraestructuras y carreteras ya funciona cerca de su límite. El eclipse, además, podría atraer a visitantes internacionales y aficionados a la astronomía que viajarán específicamente para presenciar el fenómeno, algo que ya se está reflejando en las reservas de alojamiento.

Todo apunta a que el 12 de agosto de 2026 será una jornada singular tanto para la astronomía como para el turismo en Mallorca.